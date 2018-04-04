4 апреля 2018, 09:44

Новый BMW X5 станет еще брутальнее

Компания BMW приступила к финальным тестам BMW X5 нового поколения. За плотным камуфляжем можно разглядеть еще более массивную решетку радиатора, крупные воздухозаборники в переднем бампере и спортивные четырехугольные патрубки выпускной системы. Премьера новинки ожидается в сентябре на автосалоне в Париже.
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  Новый BMW X5 станет еще брутальнее BMW X5 Новый BMW X5 станет еще брутальнее BMW X5 Новый BMW X5 станет еще брутальнее BMW X5 Новый BMW X5 станет еще брутальнее BMW X5 Новый BMW X5 станет еще брутальнее
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фото
  
В настоящее время баварский автопроизводитель осуществляет амбициозный проект по полному обновлению своей SUV-линейки. На рынок уже вышли новые X1, X2, X3 и X4. Теперь настала очередь флагманского X5. Фотошпионы засекли его на заключительных дорожных испытаниях где-то в Германии.

BMW X5
Выпускается с 1999 г.
Новый от 4 000 000 до 5 800 000 Р
Отзывов: 7
Камуфляжа на автомобиле стало чуть меньше. Сквозь него видна поистине гигантская решетка радиатора. Но смотрится она вполне гармонично в сочетании с светодиодными фарами, которые тоже немного прибавили в размерах. Кроме того, тестовый автомобиль получил большие агрессивные воздухозаборники. Задняя оптика изменилась как по форме, так и по конфигурации светодиодов.

BMW X5 четвертого поколения (заводской индекс G05) построят на новой модульной платформе CLAR, которая легла в основу свежих 5- и 7-Series. Конструкцию обещают сделать более прочной и, одновременно, более легкой. Автомобиль незначительно прибавит в габаритах, но в салоне места станет ощутимо больше.
 
Принципиальных изменений в моторной гамме не предвидится. В нее войдут модернизированные бензиновые и дизельные агрегаты. Новый X5 обязательно обзаведется гибридной версией, а для модификации X5 M предложат 4-литровый битурбо V8 мощностью до 600 лошадиных сил.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
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А Ниссан патрол в 61 ныне 62 кузове, нашли брутальных машин БМВ или Рейндж-Ровер они в жизни с асвалта не выходят.
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Новый BMW X5 станет еще брутальнее
В настоящее время баварский автопроизводитель осуществляет амбициозный проект по полному обновлению своей SUV-линейки. На рынок уже вышли новые X1, X2, X3 и X4. Теперь настала очередь флагманского X5. Фотошпионы засекли его на заключительных дорожных испытаниях где-то в Германии.{{model_140}}Камуфляжа на автомобиле стало чуть меньше. Сквозь него видна поистине гигантская решетка радиатора. Но смотрится она вполне гармонично в сочетании с светодиодными фарами, которые тоже немного прибавили в размерах. Кроме того, тестовый автомобиль получил большие агрессивные воздухозаборники. Задняя оптика изменилась как по форме, так и по конфигурации светодиодов.BMW X5 четвертого поколения (заводской индекс G05) построят на новой модульной платформе CLAR, которая легла в основу свежих 5- и 7-Series. Конструкцию обещают сделать более прочной и, одновременно, более легкой. Автомобиль незначительно прибавит в габаритах, но в салоне места станет ощутимо больше. Принципиальных изменений в моторной гамме не предвидится. В нее войдут модернизированные бензиновые и дизельные агрегаты. Новый X5 обязательно обзаведется гибридной версией, а для модификации X5 M предложат 4-литровый битурбо V8 мощностью до 600 лошадиных сил.
2018-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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