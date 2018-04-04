4 апреля 2018, 09:44
Новый BMW X5 станет еще брутальнее
Компания BMW приступила к финальным тестам BMW X5 нового поколения. За плотным камуфляжем можно разглядеть еще более массивную решетку радиатора, крупные воздухозаборники в переднем бампере и спортивные четырехугольные патрубки выпускной системы. Премьера новинки ожидается в сентябре на автосалоне в Париже.
В настоящее время баварский автопроизводитель осуществляет амбициозный проект по полному обновлению своей SUV-линейки. На рынок уже вышли новые X1, X2, X3 и X4. Теперь настала очередь флагманского X5. Фотошпионы засекли его на заключительных дорожных испытаниях где-то в Германии.
BMW X5 четвертого поколения (заводской индекс G05) построят на новой модульной платформе CLAR, которая легла в основу свежих 5- и 7-Series. Конструкцию обещают сделать более прочной и, одновременно, более легкой. Автомобиль незначительно прибавит в габаритах, но в салоне места станет ощутимо больше.
Принципиальных изменений в моторной гамме не предвидится. В нее войдут модернизированные бензиновые и дизельные агрегаты. Новый X5 обязательно обзаведется гибридной версией, а для модификации X5 M предложат 4-литровый битурбо V8 мощностью до 600 лошадиных сил.
Читайте по теме
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Читайте по теме
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
А Ниссан патрол в 61 ныне 62 кузове, нашли брутальных машин БМВ или Рейндж-Ровер они в жизни с асвалта не выходят.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное