4 июля 2019, 09:39
Новый BMW X6 доберется до России осенью
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Третья генерация купе-кроссовера BMW X6 будет продаваться на российском авторынке с конца осени, а точнее - с 30 ноября. Автомобиль предложат покупателям по цене от 5 420 000 рублей.
В топовой модификации M50i вседорожник приводит в движение 4,4-литровый бензиновый агрегат V8 с двумя турбинами, развивающий 530 л. с. 750 Нм крутящего момента. С таким двигателем машина до 100 км/ч разгоняется за 4,1 секунды, а предельная скорость составляет 250 км/ч. Стоимость такого Х6 составляет 6 770 000 рублей.
В перечень оснащения купе-кросса входят панорамная крыша Sky Lounge с вмонтированными светодиодными элементами, имитирующими звездное небо, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, большой сенсорный дисплей и беспроводная зарядка.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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