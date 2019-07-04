4 июля 2019, 09:39

Новый BMW X6 доберется до России осенью

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Третья генерация купе-кроссовера BMW X6 будет продаваться на российском авторынке с конца осени, а точнее - с 30 ноября. Автомобиль предложат покупателям по цене от 5 420 000 рублей.
Новый BMW X6 доберется до России осенью
Новый BMW X6 доберется до России осенью
Новый BMW X6 доберется до России осенью
Новый BMW X6 доберется до России осенью

BMW X6
Выпускается с 2008 г.
Новый от 4 960 000 до 6 170 000 Р
Отзывов: 7
Начальным двигателем для Х6 станет 3,0-литровый дизельный агрегат с шестью цилиндрами, мощность которого составит 265 л. с. Модификация xDrive40i получит 3,0-литровый бензиновый мотор на 340 «лошадей» и будет продаваться минимум за  5 520 000 рублей. Версия M50d удивит дизелем на 3 литра и 400 сил. Правда, за него уже придется отдать 6 610 000 рублей.

В топовой модификации M50i вседорожник приводит в движение 4,4-литровый бензиновый агрегат V8 с двумя турбинами, развивающий 530 л. с. 750 Нм крутящего момента. С таким двигателем машина до 100 км/ч разгоняется за 4,1 секунды, а предельная скорость составляет 250 км/ч. Стоимость такого Х6 составляет 6 770 000 рублей.

В перечень оснащения купе-кросса входят панорамная крыша Sky Lounge с вмонтированными светодиодными элементами, имитирующими звездное небо, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, большой сенсорный дисплей и беспроводная зарядка.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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Новый BMW X6 доберется до России осенью
{{model_no_show_1732}} Начальным двигателем для Х6 станет 3,0-литровый дизельный агрегат с шестью цилиндрами, мощность которого составит 265 л. с. Модификация xDrive40i получит 3,0-литровый бензиновый мотор на 340 «лошадей» и будет продаваться минимум за  5 520 000 рублей. Версия M50d удивит дизелем на 3 литра и 400 сил. Правда, за него уже придется отдать 6 610 000 рублей.В топовой модификации M50i вседорожник приводит в движение 4,4-литровый бензиновый агрегат V8 с двумя турбинами, развивающий 530 л. с. 750 Нм крутящего момента. С таким двигателем машина до 100 км/ч разгоняется за 4,1 секунды, а предельная скорость составляет 250 км/ч. Стоимость такого Х6 составляет 6 770 000 рублей.В перечень оснащения купе-кросса входят панорамная крыша Sky Lounge с вмонтированными светодиодными элементами, имитирующими звездное небо, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, большой сенсорный дисплей и беспроводная зарядка.
2019-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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