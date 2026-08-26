Новый BMW X7 M60: V8 без гибрида, более 600 сил и охота на Alpina

26 августа 2026, 22:03
Новый BMW X7 2028: первые тесты на Нюрбургринге и детали о версии M60
Новый BMW X7 2028: первые тесты на Нюрбургринге и детали о версии M60
BMW готовит смену поколения для X7: прототипы уже проходят испытания на Нюрбургринге. Ожидается, что версия M60 сохранит бензиновый V8, а дизайн останется узнаваемым. Важно понять, как это повлияет на конкуренцию в премиум-сегменте SUV.
BMW X7 готовится к смене поколения – и это событие уже вызывает интерес у поклонников больших премиальных внедорожников. Прототипы нового X7 были замечены на Нюрбургринге, где автомобиль проходил динамические испытания. Судя по внешним деталям, речь идёт о версии M60 – именно она выделяется четырьмя выхлопными патрубками и более агрессивным обликом по сравнению с обычными модификациями.
Ожидается, что новый X7 M60 сохранит классический V8 объёмом 4,4 литра с двойным турбонаддувом, но теперь – без гибридной поддержки. Мощность может превысить 600 л.с., а крутящий момент – 800 Нм, что приблизит новинку к возможностям нынешнего Alpina XB7. При этом, как и прежде, M60 не станет вершиной линейки: Alpina, скорее всего, предложит ещё более мощную версию XB7, ориентированную на максимальную динамику.
Внешне новый X7 будет напоминать нынешнюю модель – что может порадовать тех, кто не принял радикальный стиль Neue Klasse. Ожидаются новые фары, отдельные дневные ходовые огни, более компактные «ноздри» решётки радиатора и крупный воздухозаборник. Сзади появятся увеличенные фонари, а привычная двухсекционная дверь багажника, вероятно, уйдёт в прошлое. В салоне стоит ждать панорамного дисплея от стойки до стойки, необычного руля и мультимедийной системы, аналогичной X5.
В сегменте полноразмерных премиальных SUV конкуренция усиливается: к Mercedes GLS и Cadillac Escalade добавится Audi Q9, который также получит V8. Это создаёт дополнительное давление на BMW, вынуждая компанию искать баланс между традициями и новыми технологиями. По информации официального сайта, текущий X7 M60i стоит от 115 000 долларов, Alpina XB7 – от 156 000, а базовый xDrive40i – от 87 500. Новое поколение, скорее всего, будет дороже, но и оснащение станет богаче.
Для российского рынка такие новости важны: несмотря на ограничения, интерес к премиальным внедорожникам остаётся высоким. Покупатели ценят сочетание мощности, статуса и комфорта, а сохранение V8 без гибридной надстройки может стать аргументом для тех, кто не готов переходить на электрификацию.
Тренд на гибриды и электромобили постепенно захватывает и премиум-сегмент, как это уже видно на примере других брендов – например, Honda делает ставку на гибридные технологии, что подробно разбирается в отдельном материале о смене стратегии Accord. В ближайшие годы можно ожидать, что и BMW будет вынуждена учитывать эти тенденции, чтобы не потерять позиции на мировом рынке.
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