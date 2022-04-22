Новый большой кроссовер Chery: 197 сил и полный привод (цены)
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Покупатели смогут выбирать из двух уровней оснащения. Комплектацию Dreamline оценили минимум в 3 340 900 рублей с учетом всех скидок и акций или в 3 510 900 рублей без них. В списке оснащения значится сдвоенный планшет, объединяющий виртуальную «приборку» и экран медиасистемы на 12,3 дюйма каждый; двухзонный климат-контроль, акустическая система Sony, панорамная крыша, беспроводная зарядка, атмосферная подсветка и система бесключевого доступа, подогрев сидений первого и второго ряда и обивка черной кожей.
В более продвинутой комплектации Ultimate (от 3 620 900 рублей со скидками или от 3 790 900 рублей без них) сидения обиты коричневой кожей, есть вентиляция передних кресел, ионизатор воздуха, передние датчики парковки в дополнение к задним и развитый комплекс водительских ассистентов с адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, ассистентом контроля рядности и удержания в полосе, системой предупреждения о фронтальном столкновении, системой автономного экстренного торможения и так далее.
Клиенты уже могут забронировать новый Chery Tiggo 8 Pro Max, но в наличии машины есть не у всех дилеров. При бронировании до конца апреля обещают неплохие подарки. Гарантия на автомобиль составляет 7 лет или 200 000 километров пробега.
- 3 510 000 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
- 2 420 000 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
- 2 300 000 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
- 2 829 900 РChery Tiggo 8 Pro 2022 в Москве
- 2 929 900 РChery Tiggo 8 Pro 2022 в Москве
- 3 179 900 РChery Tiggo 8 Pro 2022 в Москве
- 3 340 000 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
- 3 159 900 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
- 3 399 900 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
- 2 310 000 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
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