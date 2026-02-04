L8, L6, L4: Chery представила целое семейство кроссоверов под новым именем Lepas для России и Европы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 16:00

Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе

Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе

L8, L6, L4: Chery представила целое семейство кроссоверов под новым именем Lepas для России и Европы

Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе

Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.

Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.

Автомобильный рынок продолжает меняться, и Chery выходит на новый уровень - компания запускает бренд Lepas, который должен стать ведущим игроком не только в Азии, но и в Европе. Это событие может изменить расстановку сил среди производителей кроссоверов, ведь Lepas сразу же стартует с разными моделями и амбициозными планами по расширению.

В отличие от привычных презентаций на крупных автосалонах, дебют Lepas прошел в Уху - родном городе Chery. Такой подход придает особое значение бренду для компании. Lepas позиционируется выше марок Chery, Jaecoo и Omoda, но уступает Exeed. Это не просто очередная линейка - это попытка создать международный бренд с собственным лицом и философией.

В основе всех трех новинок - платформа T1X, уже знакомая по другим моделям Chery. Однако кузов у ​​кроссоверов полностью оригинальный, дизайн выполнен в стиле Leopard Aesthetic. Главные акценты — выразительные ходовые огни, чередующиеся кошачьи зрачки, и плавные линии без резких граней. Внешние автомобили напоминают кроссоверы Jaguar, что явно намекает на премиальные амбиции.

Флагманом стал Lepas L8 — самый важный из представленных кроссоверов. По технической части он близок к Tiggo 8, но имеет увеличенную колесную базу (2800 мм против 2710 мм) и чуть меньшую длину (4688 мм вместо 4720 мм). В салоне - два ряда сидений и интерьер с вертикальным дисплеем медиасистемы. Это решение обеспечивает стремление к индивидуальности и современности.

Модели Lepas L6 и L4 пока показаны в предсерийном варианте. Их размеры не раскрываются, но известно, что L6 станет конкурентом Tiggo 7, а L4 - аналогом Tiggo 4. Оба кроссовера имеют фирменный стиль и уникальные салоны. Технические характеристики держатся в секрете, но, скорее всего, моторная гамма будет схожа с моделями Chery, включая гибридные версии.

Планы у Lepas масштабные: в будущем линейку пополнят более компактные кроссоверы (L3, L2, L1) и седаны. Через три года после старта бренд выйдет на уровень 500 тысяч проданных автомобилей в год. Это серьезная заявка на лидерство в сегменте.

Индонезия станет первым рынком для Lepas - начало продаж намечено уже на лето. В перспективе - другие страны Азии, а также Россия. Главная цель - Европа. Chery намерена приобрести один из заводов Volkswagen в Германии, чтобы наладить выпуск автомобилей Lepas непосредственно на европейском рынке. Такой шаг может стать прорывом для китайского автопрома и изменить баланс сил в отрасли.

Появление Lepas — это не просто очередная инновация, а попытка выхода на новый уровень. Ставка на оригинальный дизайн, современные технологии и международное развитие может сыграть на руку Chery, особенно на фоне растущего интереса к кроссоверам и перемен на мировом рынке.

Упомянутые марки: Chery, Jaecoo, OMODA, EXEED
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джейку, Омода, Эксид

Похожие материалы Чери, Джейку, Омода, Эксид

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Тюмень Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться