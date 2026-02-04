L8, L6, L4: Chery представила целое семейство кроссоверов под новым именем Lepas для России и Европы

4 февраля 2026, 16:00
Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе
Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе
Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.
Автомобильный рынок продолжает меняться, и Chery выходит на новый уровень - компания запускает бренд Lepas, который должен стать ведущим игроком не только в Азии, но и в Европе. Это событие может изменить расстановку сил среди производителей кроссоверов, ведь Lepas сразу же стартует с разными моделями и амбициозными планами по расширению.
В отличие от привычных презентаций на крупных автосалонах, дебют Lepas прошел в Уху - родном городе Chery. Такой подход придает особое значение бренду для компании. Lepas позиционируется выше марок Chery, Jaecoo и Omoda, но уступает Exeed. Это не просто очередная линейка - это попытка создать международный бренд с собственным лицом и философией.
В основе всех трех новинок - платформа T1X, уже знакомая по другим моделям Chery. Однако кузов у кроссоверов полностью оригинальный, дизайн выполнен в стиле Leopard Aesthetic. Главные акценты — выразительные ходовые огни, чередующиеся кошачьи зрачки, и плавные линии без резких граней. Внешние автомобили напоминают кроссоверы Jaguar, что явно намекает на премиальные амбиции.
Флагманом стал Lepas L8 — самый важный из представленных кроссоверов. По технической части он близок к Tiggo 8, но имеет увеличенную колесную базу (2800 мм против 2710 мм) и чуть меньшую длину (4688 мм вместо 4720 мм). В салоне - два ряда сидений и интерьер с вертикальным дисплеем медиасистемы. Это решение обеспечивает стремление к индивидуальности и современности.
Модели Lepas L6 и L4 пока показаны в предсерийном варианте. Их размеры не раскрываются, но известно, что L6 станет конкурентом Tiggo 7, а L4 - аналогом Tiggo 4. Оба кроссовера имеют фирменный стиль и уникальные салоны. Технические характеристики держатся в секрете, но, скорее всего, моторная гамма будет схожа с моделями Chery, включая гибридные версии.
Планы у Lepas масштабные: в будущем линейку пополнят более компактные кроссоверы (L3, L2, L1) и седаны. Через три года после старта бренд выйдет на уровень 500 тысяч проданных автомобилей в год. Это серьезная заявка на лидерство в сегменте.
Индонезия станет первым рынком для Lepas - начало продаж намечено уже на лето. В перспективе - другие страны Азии, а также Россия. Главная цель - Европа. Chery намерена приобрести один из заводов Volkswagen в Германии, чтобы наладить выпуск автомобилей Lepas непосредственно на европейском рынке. Такой шаг может стать прорывом для китайского автопрома и изменить баланс сил в отрасли.
Появление Lepas — это не просто очередная инновация, а попытка выхода на новый уровень. Ставка на оригинальный дизайн, современные технологии и международное развитие может сыграть на руку Chery, особенно на фоне растущего интереса к кроссоверам и перемен на мировом рынке.
Похожие материалы Чери, Джейку, Омода, Эксид
-
04.02.2026, 16:22
Xiaomi SU7 2026: старт продаж 19 марта и ключевые обновления для российского рынка
Xiaomi готовит масштабное обновление своего первого электромобиля SU7, который уже собрал более 100 тысяч предзаказов за две недели. Запуск намечен на 19 марта, и эксперты уверены: новинка способна задать новые стандарты в сегменте. Какие перемены ждут покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:16
В России стартует выпуск новой «Волги K40» на базе Geely Atlas: что известно о локализации производства
Впервые без маскировки показали кроссовер Volga, который оказался переработанной версией Geely Atlas. Почему это событие может изменить рынок и что известно о технических характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:07
Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года
Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 15:52
Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России
Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.Читать далее
-
04.02.2026, 15:46
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
В Калининграде стартовала сборка гибридных Deepal S07 и G318. Ожидается, что обе модели появятся в продаже в феврале 2026 года. Новинки обещают интересные технические решения и расширение локализации производства.Читать далее
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 15:21
В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей
Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:45
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.Читать далее
-
04.02.2026, 14:39
УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали
Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Чери, Джейку, Омода, Эксид
-
04.02.2026, 16:22
Xiaomi SU7 2026: старт продаж 19 марта и ключевые обновления для российского рынка
Xiaomi готовит масштабное обновление своего первого электромобиля SU7, который уже собрал более 100 тысяч предзаказов за две недели. Запуск намечен на 19 марта, и эксперты уверены: новинка способна задать новые стандарты в сегменте. Какие перемены ждут покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:16
В России стартует выпуск новой «Волги K40» на базе Geely Atlas: что известно о локализации производства
Впервые без маскировки показали кроссовер Volga, который оказался переработанной версией Geely Atlas. Почему это событие может изменить рынок и что известно о технических характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:07
Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года
Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 15:52
Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России
Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.Читать далее
-
04.02.2026, 15:46
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
В Калининграде стартовала сборка гибридных Deepal S07 и G318. Ожидается, что обе модели появятся в продаже в феврале 2026 года. Новинки обещают интересные технические решения и расширение локализации производства.Читать далее
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 15:21
В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей
Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:45
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.Читать далее
-
04.02.2026, 14:39
УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали
Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.Читать далее