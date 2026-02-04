L8, L6, L4: Chery представила целое семейство кроссоверов под новым именем Lepas для России и Европы

Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе

Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.

Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.

Автомобильный рынок продолжает меняться, и Chery выходит на новый уровень - компания запускает бренд Lepas, который должен стать ведущим игроком не только в Азии, но и в Европе. Это событие может изменить расстановку сил среди производителей кроссоверов, ведь Lepas сразу же стартует с разными моделями и амбициозными планами по расширению.

В отличие от привычных презентаций на крупных автосалонах, дебют Lepas прошел в Уху - родном городе Chery. Такой подход придает особое значение бренду для компании. Lepas позиционируется выше марок Chery, Jaecoo и Omoda, но уступает Exeed. Это не просто очередная линейка - это попытка создать международный бренд с собственным лицом и философией.

В основе всех трех новинок - платформа T1X, уже знакомая по другим моделям Chery. Однако кузов у ​​кроссоверов полностью оригинальный, дизайн выполнен в стиле Leopard Aesthetic. Главные акценты — выразительные ходовые огни, чередующиеся кошачьи зрачки, и плавные линии без резких граней. Внешние автомобили напоминают кроссоверы Jaguar, что явно намекает на премиальные амбиции.

Флагманом стал Lepas L8 — самый важный из представленных кроссоверов. По технической части он близок к Tiggo 8, но имеет увеличенную колесную базу (2800 мм против 2710 мм) и чуть меньшую длину (4688 мм вместо 4720 мм). В салоне - два ряда сидений и интерьер с вертикальным дисплеем медиасистемы. Это решение обеспечивает стремление к индивидуальности и современности.

Модели Lepas L6 и L4 пока показаны в предсерийном варианте. Их размеры не раскрываются, но известно, что L6 станет конкурентом Tiggo 7, а L4 - аналогом Tiggo 4. Оба кроссовера имеют фирменный стиль и уникальные салоны. Технические характеристики держатся в секрете, но, скорее всего, моторная гамма будет схожа с моделями Chery, включая гибридные версии.

Планы у Lepas масштабные: в будущем линейку пополнят более компактные кроссоверы (L3, L2, L1) и седаны. Через три года после старта бренд выйдет на уровень 500 тысяч проданных автомобилей в год. Это серьезная заявка на лидерство в сегменте.

Индонезия станет первым рынком для Lepas - начало продаж намечено уже на лето. В перспективе - другие страны Азии, а также Россия. Главная цель - Европа. Chery намерена приобрести один из заводов Volkswagen в Германии, чтобы наладить выпуск автомобилей Lepas непосредственно на европейском рынке. Такой шаг может стать прорывом для китайского автопрома и изменить баланс сил в отрасли.

Появление Lepas — это не просто очередная инновация, а попытка выхода на новый уровень. Ставка на оригинальный дизайн, современные технологии и международное развитие может сыграть на руку Chery, особенно на фоне растущего интереса к кроссоверам и перемен на мировом рынке.