Новый Bugatti Chiron Super Sport: цены и факты
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Chiron Super Sport представляет собой чуть более комфортную версию модели с приставкой «300+». Ее можно назвать «суперкаром на каждый день». К сожалению, максимальная скорость у него будет меньше – «всего» 439 км/ч. Зато тираж будет вдвое больше – 60 экземпляров. Внешне он отличается более агрессивными воздухозаборниками, широкими крыльями, длинным «хвостом» и легкосплавными колесами с Y-образными спицами. Для лучшей аэродинамики автомобиль сделали чуть длиннее Chiron, а четыре патрубка выпускной системы достались ему от Super Sport 300+ и «юбилейного» Centodieci.
Двигатель и трансмиссия
Автомобили линейки Bugatti Chiron оснащаются 8,0-литровым мотором с четырьмя турбонагнетателями. На версии Super Sport он развивает 1 577 л.с. и 1600 Нм пикового крутящего момента. Bсе автомобили имеют полный привод и роботизированную коробку передач с двойным сцеплением и более длинной седьмой передачей.
Bugatti ничего не сообщает о времени разгона от 0 до 100 км/ч, но вряд ли суперкар тратит на это больше пары секунд. С места до 200 км/ч автомобиль ускоряется за 5,8 секунды, а до 300 км/ч – за 12,1 секунды. На отрезке 0 – 400 км/ч он оказывается на 7% быстрее обычного Chiron.
Что внутри Bugatti Chiron Super Sport?
Интерьер гиперкара идентичен тому, что вы найдете в любом другом Chiron, кроме Super Sport 300+. Этот автомобиль призван вернуть пассажирам комфорт, сохранив при этом невероятные динамические характеристики. Салон отделан великолепной двухцветной коричневой и черной кожей с яркими дизайнерскими акцентами.
В центре нет экрана информационно-развлекательной системы, ее место занимают четыре рукоятки управления климат-контролем и регулировками водительского сидения. На приборной панели огромный спидометр окружен экранами, на которые можно выводить различную информацию об автомобиле и данные мультимедиа.
Цены и сроки запуска Bugatti Chiron Super Sport
Bugatti планирует построить всего 60 экземпляров этого невероятного гиперкара. Первые клиенты получат свои автомобили в начале 2022 года. Цены начинаются от 2,7 млн евро. Bugatti неоднократно доказывала, что способна создавать самые быстрые автомобили в мире. В Chiron Super Sport инженерам удалось соединить две неотъемлемые части ДНК французского бренда: огромную скорость и потрясающую роскошь. Bugatti Chiron Super Sport – это действительно особенный автомобиль.
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