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22 августа 2018, 08:20

Новый Bugatti Divo пока нельзя увидеть, но можно услышать

До премьеры гиперкара Bugatti Divo на фестивале The Quail в Калифорнии остаются считанные дни. Французский автопроизводитель продолжает подогревать интерес публики, предоставив возможность услышать звук мощного мотора и визг шин.
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Компания Bugatti готовится к мировому дебюту нового гиперкара Divo, который состоится 24 августа. Французский ...
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По предварительной информации, новый гиперкар Bugatti Divo получит тот же 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, которым сейчас оснащаются Chiron и Chiron Sport. Отдача агрегата составляет 1 500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.

Ранее компания Bugatti публиковала в тизерах Divo велюровые коврики, детали аэродинамического обвеса, задние фонари и даже весь автомобиль целиком, но скрытый покрывалом. Помимо сотрудников компании, новинку показали лишь нескольким избранным клиентам. Всем остальным придется ждать до пятницы, 24 августа.

Известно, что Bugatti Divo будет легче Chiron Sport, получит перенастроенную подвеску и рулевое управление, а также новый аэродинамический обвес, который обеспечит больше прижимной силы. Французский автопроизводитель планирует выпустить 40 экземпляров новинки. Цена составит не менее 5 млн евро.

Новинки и концепт кары Бугатти Чирон
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Новый Bugatti Divo пока нельзя увидеть, но можно услышать
{{material_124241}}По предварительной информации, новый гиперкар Bugatti Divo получит тот же 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, которым сейчас оснащаются Chiron и Chiron Sport. Отдача агрегата составляет 1 500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.Ранее компания Bugatti публиковала в тизерах Divo велюровые коврики, детали аэродинамического обвеса, задние фонари и даже весь автомобиль целиком, но скрытый покрывалом. Помимо сотрудников компании, новинку показали лишь нескольким избранным клиентам. Всем остальным придется ждать до пятницы, 24 августа.Известно, что Bugatti Divo будет легче Chiron Sport, получит перенастроенную подвеску и рулевое управление, а также новый аэродинамический обвес, который обеспечит больше прижимной силы. Французский автопроизводитель планирует выпустить 40 экземпляров новинки. Цена составит не менее 5 млн евро.
2018-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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