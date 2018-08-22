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22 августа 2018, 08:20
Новый Bugatti Divo пока нельзя увидеть, но можно услышать
До премьеры гиперкара Bugatti Divo на фестивале The Quail в Калифорнии остаются считанные дни. Французский автопроизводитель продолжает подогревать интерес публики, предоставив возможность услышать звук мощного мотора и визг шин.
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Компания Bugatti готовится к мировому дебюту нового гиперкара Divo, который состоится 24 августа. Французский ...Читать далее
Ранее компания Bugatti публиковала в тизерах Divo велюровые коврики, детали аэродинамического обвеса, задние фонари и даже весь автомобиль целиком, но скрытый покрывалом. Помимо сотрудников компании, новинку показали лишь нескольким избранным клиентам. Всем остальным придется ждать до пятницы, 24 августа.
Известно, что Bugatti Divo будет легче Chiron Sport, получит перенастроенную подвеску и рулевое управление, а также новый аэродинамический обвес, который обеспечит больше прижимной силы. Французский автопроизводитель планирует выпустить 40 экземпляров новинки. Цена составит не менее 5 млн евро.
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Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
цвет кузова и рисунок обшивки - выше всех похвал!
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