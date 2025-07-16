Новый Buick GL8 Luzun с 5C батареей — первый гибридный MPV с рекордным запасом хода
Компания Buick анонсировала в Китае новую версию минивэна GL8 Luzun, оснащенную усовершенствованным аккумулятором 5C емкостью 34,8 кВт·ч на основе трехкомпонентной литий-ионной технологии. Батарея произведена в рамках совместного предприятия SAIC-GM в Китае и стала первой в своем классе для гибридных минивэнов.
По официальным данным, GL8 Luzun способен проехать на чистой электротяге до 202 километров по циклу CLTC, а общий запас хода с учетом бензинового двигателя достигает 1450 километров. Время зарядки аккумулятора с 30% до 80% составляет всего 15 минут, что значительно сокращает время простоя.
Внешне новый Buick GL8 Luzun сохранил дизайн предыдущей модели. Передняя часть украшена крупной трапециевидной решеткой с хромированными элементами и острыми фарами. Габариты автомобиля остались прежними: длина — 5219 мм, ширина — 1878 мм, высота — 1807 мм, колесная база — 3088 мм.
Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 132 кВт (177 л.с.) в сочетании с электромотором, развивающим до 160 кВт (215 л.с.). В документации также упоминается возможность появления в будущем варианта с другой трехкомпонентной литий-ионной батареей.
За первые шесть месяцев 2025 года было реализовано более 58 340 экземпляров Buick GL8, при этом модели GL8 Lushang и GL8 Luzun составили около 40% от общего объема продаж. В сентябре прошлого года с конвейера сошел двухмиллионный экземпляр GL8, произведенный в Китае.
Кроме того, GL8 Luzun получил звание лидера по сохранению остаточной стоимости среди гибридных минивэнов с показателем 80,68% за первый год эксплуатации. Этот результат подтвержден рейтингом, составленным Китайской ассоциацией автомобильных дилеров по итогам первой половины 2025 года.
Источник: CarNewsChina
-
16.07.2025, 08:58
Aito M8: новая полностью электрическая версия к августу 2025 года
Китайский бренд Aito, принадлежащий Huawei, представил изображения полностью электрической версии флагманского кроссовера M8. Модель с запасом хода 705 км и продвинутой системой автономного вождения выйдет на рынок в августе 2025 года.Читать далее
-
15.07.2025, 20:50
Tesla Model Y с шестиместным салоном запущена в производство в Китае
В Китае началось производство шестиместной версии Tesla Model Y с увеличенной колесной базой. Модель ориентирована на местный рынок и обещает новые стандарты комфорта.Читать далее
-
15.07.2025, 19:55
BAW 212 T01 и MPV: старт продаж китайских внедорожников в России
Китайский бренд BAW готовится к выходу на российский рынок с двумя моделями — внедорожником 212 T01 и минивэном MPV. Пока официальные разрешения не получены, дилерские права оспаривают несколько компаний, но цены уже объявлены.Читать далее
-
15.07.2025, 17:21
Hyundai Palisade 2026: Разрыв в цене между базовой и топовой версиями почти $20 000
На Нью-Йоркском автосалоне Hyundai представил обновленный Palisade 2026 года с 21 модификацией и разницей в цене почти $20 000 между самой доступной и самой дорогой комплектациями. Гибридные версии появятся осенью, а специальный XRT PRO ориентирован на любителей бездорожья.Читать далее
-
15.07.2025, 15:20
Lada Niva Sport Turbo с 280 л.с. дебютировала на ралли «Шелковый путь»
В Иркутске стартовал 15-й международный ралли-марафон «Шелковый путь», где команда Lada Sport выступает на обновленных внедорожниках Niva Sport Turbo с мощным 280-сильным турбомотором и улучшенной технической начинкой.Читать далее
-
15.07.2025, 14:19
В июле семь брендов снизили цены автомобилей, а «Москвич» неожиданно подорожал
Рынок новых автомобилей в России в июле 2025 года стал свидетелем продолжающегося тренда – снижения цен на целый ряд моделей. За первые две недели месяца семь автомобильных брендов объявили о понижении стоимости своих моделей. Только один «Москвич» решил пойти против течения и повысил цены.Читать далее
-
16.07.2025, 08:58
Aito M8: новая полностью электрическая версия к августу 2025 года
Китайский бренд Aito, принадлежащий Huawei, представил изображения полностью электрической версии флагманского кроссовера M8. Модель с запасом хода 705 км и продвинутой системой автономного вождения выйдет на рынок в августе 2025 года.Читать далее
-
15.07.2025, 20:50
Tesla Model Y с шестиместным салоном запущена в производство в Китае
В Китае началось производство шестиместной версии Tesla Model Y с увеличенной колесной базой. Модель ориентирована на местный рынок и обещает новые стандарты комфорта.Читать далее
-
15.07.2025, 19:55
BAW 212 T01 и MPV: старт продаж китайских внедорожников в России
Китайский бренд BAW готовится к выходу на российский рынок с двумя моделями — внедорожником 212 T01 и минивэном MPV. Пока официальные разрешения не получены, дилерские права оспаривают несколько компаний, но цены уже объявлены.Читать далее
-
15.07.2025, 17:21
Hyundai Palisade 2026: Разрыв в цене между базовой и топовой версиями почти $20 000
На Нью-Йоркском автосалоне Hyundai представил обновленный Palisade 2026 года с 21 модификацией и разницей в цене почти $20 000 между самой доступной и самой дорогой комплектациями. Гибридные версии появятся осенью, а специальный XRT PRO ориентирован на любителей бездорожья.Читать далее
-
15.07.2025, 15:20
Lada Niva Sport Turbo с 280 л.с. дебютировала на ралли «Шелковый путь»
В Иркутске стартовал 15-й международный ралли-марафон «Шелковый путь», где команда Lada Sport выступает на обновленных внедорожниках Niva Sport Turbo с мощным 280-сильным турбомотором и улучшенной технической начинкой.Читать далее
-
15.07.2025, 14:19
В июле семь брендов снизили цены автомобилей, а «Москвич» неожиданно подорожал
Рынок новых автомобилей в России в июле 2025 года стал свидетелем продолжающегося тренда – снижения цен на целый ряд моделей. За первые две недели месяца семь автомобильных брендов объявили о понижении стоимости своих моделей. Только один «Москвич» решил пойти против течения и повысил цены.Читать далее
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 2 420 000 РChery Tiggo 4 2025 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий