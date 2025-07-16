Новый Buick GL8 Luzun с 5C батареей — первый гибридный MPV с рекордным запасом хода

Buick представил обновленную версию GL8 Luzun с 5C литий-ионной батареей емкостью 34,8 кВт·ч. Этот гибридный минивэн стал первым в своем роде с таким типом аккумулятора, обеспечивающим 202 км чисто электрического пробега и общий запас хода до 1450 км.

Компания Buick анонсировала в Китае новую версию минивэна GL8 Luzun, оснащенную усовершенствованным аккумулятором 5C емкостью 34,8 кВт·ч на основе трехкомпонентной литий-ионной технологии. Батарея произведена в рамках совместного предприятия SAIC-GM в Китае и стала первой в своем классе для гибридных минивэнов.

По официальным данным, GL8 Luzun способен проехать на чистой электротяге до 202 километров по циклу CLTC, а общий запас хода с учетом бензинового двигателя достигает 1450 километров. Время зарядки аккумулятора с 30% до 80% составляет всего 15 минут, что значительно сокращает время простоя.

Внешне новый Buick GL8 Luzun сохранил дизайн предыдущей модели. Передняя часть украшена крупной трапециевидной решеткой с хромированными элементами и острыми фарами. Габариты автомобиля остались прежними: длина — 5219 мм, ширина — 1878 мм, высота — 1807 мм, колесная база — 3088 мм.

Фото: Buick

Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 132 кВт (177 л.с.) в сочетании с электромотором, развивающим до 160 кВт (215 л.с.). В документации также упоминается возможность появления в будущем варианта с другой трехкомпонентной литий-ионной батареей.

За первые шесть месяцев 2025 года было реализовано более 58 340 экземпляров Buick GL8, при этом модели GL8 Lushang и GL8 Luzun составили около 40% от общего объема продаж. В сентябре прошлого года с конвейера сошел двухмиллионный экземпляр GL8, произведенный в Китае.

Кроме того, GL8 Luzun получил звание лидера по сохранению остаточной стоимости среди гибридных минивэнов с показателем 80,68% за первый год эксплуатации. Этот результат подтвержден рейтингом, составленным Китайской ассоциацией автомобильных дилеров по итогам первой половины 2025 года.

Источник: CarNewsChina

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