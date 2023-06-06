Новый бюджетный кроссовер Honda Elevate для бедных стран: фото и подробности

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Новый кроссовер Honda Elevate построен на одной платформе с компактным Honda City и разработан инженерами научно-исследовательского центра Honda в Таиланде. Он займет место на стыке сегментов B-SUV и C-SUV. Длина новинки составляет 4 312 мм, ширина – 1 790 мм, высота – 1 650 мм, а расстояние между осями – 2 650 мм. Он составит конкуренцию Hyundai Creta, Kia Seltos и Suzuki Grand Vitara, от которых его выгодно отличает гигантский дорожный просвет в 220 мм.

Внешне Honda Elevate выглядит довольно пухлым, что характерно для бюджетных моделей, а его 17-дюймовые колеса кажутся непропорционально маленькими из-за внушительной высоты самого кроссовера. Огромная радиаторная решетка увенчана широкой хромированной полосой, соединяющей фары головного света. Несмотря на двухцветную обивку кожзамом и декоративные вставки «под дерево», салон смотрится довольно дешево.

Фото: Honda

Однако список доступных опций вполне приличный: 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, люк с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона, кондиционер для пассажиров второго ряда, а также шесть подушек безопасности и комплекс электронных ассистентов Honda Sensing.

Фото: Honda

В движение новинку приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель i-VTEC мощностью 121 л.с. и крутящим моментом равным 145 Нм. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или вариатор, привод – передний. Собирать Honda Elevate будут на заводе в Раджастхане, на севере Индии. Цены и комплектации пообещали назвать в июле.

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