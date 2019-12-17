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17 декабря 2019, 09:18

Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый экран

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Фото: carscoops.com
Компания Cadillac готовится представить внедорожник Escalade нового поколения. Премьера намечена на февраль 2020 года. В опубликованном тизере демонстрируется огромный изогнутый OLED-экран со сверхчетким разрешением 8К.
Новый Cadillac Escalade получит 38 дюймовый экран

Фото: carscoops.com

Новый Cadillac Escalade получит 38 дюймовый экран

Фото: carscoops.com

Новый Cadillac Escalade получит 38 дюймовый экран

Фото: carscoops.com

Новый Cadillac Escalade получит 38 дюймовый экран

Фото: carscoops.com

Новый Cadillac Escalade получит 38 дюймовый экран
Новый Cadillac Escalade получит 38 дюймовый экран
Новый Cadillac Escalade получит 38 дюймовый экран
Новый Cadillac Escalade получит 38 дюймовый экран
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Новый Cadillac Escalade первым из всех серийных автомобилей получит изогнутый OLED-дисплей. Он объединит функционал приборной панели и экрана мультимедийной системы. Его диагональ будет равна 38 дюймам, а плотность пикселей вдвое превысит разрешение современных телевизоров 4K. 

Представители Cadillac утверждают, что новый дисплей Escalade сможет похвастаться идеальным черным цветом и самой большой цветовой палитрой, доступной в автомобильной промышленности. Символично, что премьеру Cadillac Escalade пятого поколения с огромным экраном приурочат к церемонии «Оскар». Премию американской киноакадемии ежегодно вручают в начале февраля 2020 года.

В Сеть уже просочились первые шпионские снимки. Судя по ним, внедорожник сохранит узнаваемый брутальный дизайн, который немного скорректируют в духе последнего Cadillac XT6 с более внушительной радиаторной решеткой. Новое поколение построят на одной платформе T1 с новыми Chevrolet Tahoe и Suburban. Эта архитектура дает возможность появления в будущем гибридных модификаций.


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Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
Лучшие рамные внедорожники 2019
Дефендер да а на остальных в грязь заезжать страшно
Ильдус
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
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Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый экран
{{material_128365}}Новый Cadillac Escalade первым из всех серийных автомобилей получит изогнутый OLED-дисплей. Он объединит функционал приборной панели и экрана мультимедийной системы. Его диагональ будет равна 38 дюймам, а плотность пикселей вдвое превысит разрешение современных телевизоров 4K. Представители Cadillac утверждают, что новый дисплей Escalade сможет похвастаться идеальным черным цветом и самой большой цветовой палитрой, доступной в автомобильной промышленности. Символично, что премьеру Cadillac Escalade пятого поколения с огромным экраном приурочат к церемонии «Оскар». Премию американской киноакадемии ежегодно вручают в начале февраля 2020 года.В Сеть уже просочились первые шпионские снимки. Судя по ним, внедорожник сохранит узнаваемый брутальный дизайн, который немного скорректируют в духе последнего Cadillac XT6 с более внушительной радиаторной решеткой. Новое поколение построят на одной платформе T1 с новыми Chevrolet Tahoe и Suburban. Эта архитектура дает возможность появления в будущем гибридных модификаций.
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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