17 декабря 2019, 09:18
Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый экран
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Фото: carscoops.com
Компания Cadillac готовится представить внедорожник Escalade нового поколения. Премьера намечена на февраль 2020 года. В опубликованном тизере демонстрируется огромный изогнутый OLED-экран со сверхчетким разрешением 8К.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
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Представители Cadillac утверждают, что новый дисплей Escalade сможет похвастаться идеальным черным цветом и самой большой цветовой палитрой, доступной в автомобильной промышленности. Символично, что премьеру Cadillac Escalade пятого поколения с огромным экраном приурочат к церемонии «Оскар». Премию американской киноакадемии ежегодно вручают в начале февраля 2020 года.
В Сеть уже просочились первые шпионские снимки. Судя по ним, внедорожник сохранит узнаваемый брутальный дизайн, который немного скорректируют в духе последнего Cadillac XT6 с более внушительной радиаторной решеткой. Новое поколение построят на одной платформе T1 с новыми Chevrolet Tahoe и Suburban. Эта архитектура дает возможность появления в будущем гибридных модификаций.
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Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Дефендер да а на остальных в грязь заезжать страшно
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
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