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4 февраля 2020, 00:40

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

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Фото: Cadillac
Дилеры Cadillac начали принимать предварительные заказы на полноразмерный кроссовер Cadillac XT6. Базовая цена составляет 3 970 000 рублей. Первые автомобили появятся в шоу-румах до конца февраля.
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

Фото: Cadillac

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

Фото: Cadillac

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

Фото: Cadillac

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

Фото: Cadillac

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

Фото: Cadillac

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

Фото: Cadillac

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

Фото: Cadillac

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей

Фото: Cadillac

Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
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Новый вседорожник Cadillac XT6 выходит на российский рынок. Он поборется за любовь покупателей в одном сегменте с Volvo XC90 или Audi Q7. Габариты новинки: 5 050 мм х 1 964 мм х 1 750 мм. Расстояние между осями составляет 2 863 мм. Снаряженная масса – чуть более 2 тонн. Дорожный просвет – 169 мм.

В салоне – три ряда сидений. В качестве опции во втором ряду можно установить два капитанских кресла, разделенных проходом. Кресла третьего ряда оснащаются электроприводом складывания, а расстояние до потолка здесь составляет 90 сантиметров. Если сложить третий ряд, то объем багажника возрастает с 356 до 1 222 литров.

Покупателям предложат две версии: Premium Luxury с хромированными элементами экстерьера и задними фонарями красного цвета или Sport с элементами из черного хрома и задними фонарями с прозрачным корпусом. Список доступного оснащения включает в себя: отделку салона кожей Nappa, панорамный люк UltraView, премиальную аудиосистему Bose, электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук, беспроводную зарядку смартфонов, цифровое зеркало заднего вида с функцией потокового видео, а также целый комплекс электронных ассистентов (систему ночного видения, автопарковщик, систему мониторинга «слепых зон» и систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов).

Для России все Cadillac XT6 оснащаются безальтернативной 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой», дефорсированной с 237 сил до налоговыгодных 200 сил. Максимальный крутящий момент при этом не изменился и равен 350 Нм. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с многодисковой муфтой на задней оси.

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Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
{{material_128483}}Новый вседорожник Cadillac XT6 выходит на российский рынок. Он поборется за любовь покупателей в одном сегменте с Volvo XC90 или Audi Q7. Габариты новинки: 5 050 мм х 1 964 мм х 1 750 мм. Расстояние между осями составляет 2 863 мм. Снаряженная масса – чуть более 2 тонн. Дорожный просвет – 169 мм.В салоне – три ряда сидений. В качестве опции во втором ряду можно установить два капитанских кресла, разделенных проходом. Кресла третьего ряда оснащаются электроприводом складывания, а расстояние до потолка здесь составляет 90 сантиметров. Если сложить третий ряд, то объем багажника возрастает с 356 до 1 222 литров.Покупателям предложат две версии: Premium Luxury с хромированными элементами экстерьера и задними фонарями красного цвета или Sport с элементами из черного хрома и задними фонарями с прозрачным корпусом. Список доступного оснащения включает в себя: отделку салона кожей Nappa, панорамный люк UltraView, премиальную аудиосистему Bose, электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук, беспроводную зарядку смартфонов, цифровое зеркало заднего вида с функцией потокового видео, а также целый комплекс электронных ассистентов (систему ночного видения, автопарковщик, систему мониторинга «слепых зон» и систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов).Для России все Cadillac XT6 оснащаются безальтернативной 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой», дефорсированной с 237 сил до налоговыгодных 200 сил. Максимальный крутящий момент при этом не изменился и равен 350 Нм. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с многодисковой муфтой на задней оси.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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