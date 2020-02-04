4 февраля 2020, 00:40
Новый Cadillac XT6 стоит минимум 3 970 000 рублей
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Фото: Cadillac
Дилеры Cadillac начали принимать предварительные заказы на полноразмерный кроссовер Cadillac XT6. Базовая цена составляет 3 970 000 рублей. Первые автомобили появятся в шоу-румах до конца февраля.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
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В салоне – три ряда сидений. В качестве опции во втором ряду можно установить два капитанских кресла, разделенных проходом. Кресла третьего ряда оснащаются электроприводом складывания, а расстояние до потолка здесь составляет 90 сантиметров. Если сложить третий ряд, то объем багажника возрастает с 356 до 1 222 литров.
Покупателям предложат две версии: Premium Luxury с хромированными элементами экстерьера и задними фонарями красного цвета или Sport с элементами из черного хрома и задними фонарями с прозрачным корпусом. Список доступного оснащения включает в себя: отделку салона кожей Nappa, панорамный люк UltraView, премиальную аудиосистему Bose, электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук, беспроводную зарядку смартфонов, цифровое зеркало заднего вида с функцией потокового видео, а также целый комплекс электронных ассистентов (систему ночного видения, автопарковщик, систему мониторинга «слепых зон» и систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов).
Для России все Cadillac XT6 оснащаются безальтернативной 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой», дефорсированной с 237 сил до налоговыгодных 200 сил. Максимальный крутящий момент при этом не изменился и равен 350 Нм. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с многодисковой муфтой на задней оси.
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