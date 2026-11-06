Кредит от 0,1% и кузов из сверхпрочной стали: какой кроссовер CHANGAN привез в РФ и сколько он стоит?

6 ноября 2026, 20:16
Дешевле, чем ждали? CHANGAN раскрыл официальные рублевые цены на стильный кросс-купе UNI-Z
Дешевле, чем ждали? CHANGAN раскрыл официальные рублевые цены на стильный кросс-купе UNI-Z
В базовой версии уже предусмотрен набор обогревов для зимней эксплуатации. Старшая комплектация добавляет вентиляцию передних сидений и аудиосистему SONY. Также объявлены условия кредита и гарантия на автомобиль.
CHANGAN объявила рекомендованные цены на UNI-Z для России: 3 249 900 рублей за «Люкс» и 3 349 900 рублей за «Техно». Кроссовер получил четырехцилиндровый бензиновый турбомотор NE1.5T семейства Blue Core объемом 1494 см³. Его мощность составляет 147 л.с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент достигает 280 Н·м в диапазоне от 1500 до 3700 об/мин.
Двигатель работает в паре с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой 7DCT. Привод передний, автомобиль рассчитан на бензин АИ-92. Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды. Заявленный расход составляет 7,4 л на 100 км по китайскому циклу CLTC. Обычно он обеспечивает более оптимистичный результат, чем европейский WLTP и реальные дорожные измерения.
Длина кроссовера составляет 4718 мм, ширина 1880 мм, колесная база 2780 мм. Высота зависит от исполнения: от 1663 до 1676 мм. Дорожный просвет составляет 179 мм. Производитель указывает объем багажника от 638 до 1425 литров, в зависимости от положения спинок заднего ряда. По габаритам UNI-Z лишь немного уступает CHANGAN CS75 Plus. Внешность отличают покатая крыша и безрамочная решетка в виде параметрической матрицы. Спереди и сзади установлены тонкие светодиодные огни.
В салоне установлен сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма. Уже в базовой версии доступны навигация с онлайн-сервисами и голосовое управление. Смартфоны можно подключить без проводов через Apple CarPlay или Android Auto. Для частых действий настраиваются быстрые команды, например, прогрев или охлаждение салона. Температура и скорость вентилятора климат-контроля меняются жестом по экрану.
Комплектация «Люкс» включает 19-дюймовые диски, панорамную крышу с люком и климат-контроль. В ней также есть бесключевой доступ, встроенный видеорегистратор и шесть подушек безопасности. Пакет водительских ассистентов предусматривает адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. В версии «Техно» установлены 20-дюймовые диски и рейлинги. К оснащению добавлены вентиляция передних сидений, аудиосистема Sony с восемью динамиками, беспроводная зарядка смартфона и мониторинг слепых зон.
Зимнее оснащение есть уже в начальной версии. В него входят обогрев лобового стекла и рулевого колеса, передних сидений и подушек заднего ряда. Двигатель можно дистанционно запустить с ключа. CHANGAN сообщает и об оцинковке основных наружных панелей кузова. В колесных арках установлены пластиковые подкрылки.
Исполнительный директор CHANGAN в России Александр Кулагин связывает модель с характерным для серии UNI дизайном и называет ее примером «инжиниринга эмоций». По его словам, за купеобразным силуэтом стоят турбомотор Blue Core и силовой каркас кузова из сверхпрочной стали.
UNI-Z стал новой моделью серии UNI с купеобразным силуэтом. На российском рынке предложены две комплектации: «Люкс» и «Техно».
По программе Changan Finance ставка начинается от 0,1% годовых, ежемесячный платеж составляет от 9 715 рублей. Условия кредита предлагают уточнять у официальных дилеров. Гарантия действует 5 лет или 150 000 км пробега.
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