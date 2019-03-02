2 марта 2019, 23:11

Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей

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Российский офис Chery официально представил новый флагман российской линейки – кроссовер Tiggo 7. Прием предзаказов стартует 7 марта. В течение первого месяца купить новинку можно будет со скидкой в 200 000 рублей. Базовый кроссовер стоит минимум 990 900 рублей вместо стандартных 1 199 900 рублей.
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Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
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Буквально три дня назад Chery объявила о приеме предзаказов на ограниченную партию кроссоверов Tiggo 4. Сейчас компания готовится начать продажи флагмана – кроссовера Tiggo 7. В Китае модель продается уже три года. Перед выходом на российский рынок кроссовер претерпел ряд изменений. В частности, дорожный просвет вырос до 190 мм. Топовые комплектации получили «зимний пакет» с обогревом всего: лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, руля и всех сидений.

Габаритные размеры Tiggo 7: 4 432 мм × 1 837 мм × 1 670 мм, колесная база – 2 650 мм. В моторную гамму вошли два агрегата: 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 122 л.с. и 1,5-литровая «турбочетверка», которая выдает невыгодные в налоговом плане 152 л.с. Первый мотор работает в паре с вариатором, второй – с 6-ступенчатой «механикой».

Базовая комплектация Sport с 1,5-литровым турбомотором (от 990 900 рублей) оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, медиасистемой с 9-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида и задними парктрониками, светодиодными ДХО и 18-дюймовыми двухцветными легкосплавными колесными дисками.

Две следующие комплектации предлагаются только с 2,0-литровым двигателем. В версии Luxury (от 1 079 900 рублей) дополнительно появляется режим Sport / Eco mode, а также кожаная отделка сидений и руля. Топовая комплектация Elite (от 1 169 900 рублей) получила 4 подушки безопасности, 2-зонный «климат», фоновую подсветку салона, «зимний пакет», водительское кресло с электрорегулировками и электропривод складывания боковых зеркал. Указанные цены действуют при оформлении предварительного заказа на Chery Tiggo 7 с 7 марта по 7 апреля 2019 года. В дальнейшем все комплектации подорожают на 200 тысяч рублей. Пока автомобили поставляют из Китая. В дальнейшем сборку могут наладить на калининградском «Автоторе».


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Комментарии
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Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
Сёрга
Форум Chery M11
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
геннадий
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Новый Chery Tiggo 7 оценили в 1 млн рублей
{{material_125825}}Буквально три дня назад Chery объявила о приеме предзаказов на ограниченную партию кроссоверов Tiggo 4. Сейчас компания готовится начать продажи флагмана – кроссовера Tiggo 7. В Китае модель продается уже три года. Перед выходом на российский рынок кроссовер претерпел ряд изменений. В частности, дорожный просвет вырос до 190 мм. Топовые комплектации получили «зимний пакет» с обогревом всего: лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, руля и всех сидений.Габаритные размеры Tiggo 7: 4 432 мм × 1 837 мм × 1 670 мм, колесная база – 2 650 мм. В моторную гамму вошли два агрегата: 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 122 л.с. и 1,5-литровая «турбочетверка», которая выдает невыгодные в налоговом плане 152 л.с. Первый мотор работает в паре с вариатором, второй – с 6-ступенчатой «механикой».Базовая комплектация Sport с 1,5-литровым турбомотором (от 990 900 рублей) оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, медиасистемой с 9-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида и задними парктрониками, светодиодными ДХО и 18-дюймовыми двухцветными легкосплавными колесными дисками.Две следующие комплектации предлагаются только с 2,0-литровым двигателем. В версии Luxury (от 1 079 900 рублей) дополнительно появляется режим Sport / Eco mode, а также кожаная отделка сидений и руля. Топовая комплектация Elite (от 1 169 900 рублей) получила 4 подушки безопасности, 2-зонный «климат», фоновую подсветку салона, «зимний пакет», водительское кресло с электрорегулировками и электропривод складывания боковых зеркал. Указанные цены действуют при оформлении предварительного заказа на Chery Tiggo 7 с 7 марта по 7 апреля 2019 года. В дальнейшем все комплектации подорожают на 200 тысяч рублей. Пока автомобили поставляют из Китая. В дальнейшем сборку могут наладить на калининградском «Автоторе».
2019-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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