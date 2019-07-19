19 июля 2019, 09:31
Новый Chevrolet Corvette Stingray представлен официально
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Компания Chevrolet продемонстрировала новый суперкар Corvette восьмого поколения. Впервые за свою историю легендарное купе получило среднемоторную компоновку. Несмотря на это стоить новинка будет вполне демократично – от 60 000 долларов (3,8 млн рублей). Аналогичные модели Audi или Honda со средним расположением двигателя вдвое дороже.
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Пока представили базовую версию спорткара - Corvette Stingray. Изрядно модернизированный 6,2-литровый V8 (индекс LT2) теперь выдает 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance можно добавить еще 5 «лошадей». Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями передач. Версий с «механикой» не будет. Точные динамические параметры пока не обнародованы. Известно лишь, что первую «сотню» Corvette С8 Stingray будет набирать менее, чем за 3 секунды. В дальнейшем у спортакара появятся более мощные модификации, в том числе гибридные.
Выглядит новый Chevrolet Corvette C8 по-прежнему стильно и агрессивно. Привлекает внимание необычная форма заднего стекла в виде сердца, через которое действительно видно сердце спорткара – его мощный мотор. Над стеклом помещена камера заднего вида, транслирующая изображение на электронное зеркало в салоне. Кстати, интерьер купе – совершенно новый, полностью ориентирован на водителя и немного напоминает кабину истребителя. Изюминка салона – центральный тоннель, отгораживающий водителя от пассажира, на котором протянулся ряд физических кнопок и переключателей – неожиданное решение для модели 2020 года. Но без сенсорного экрана и цифровой приборной панели, конечно, не обошлось.
В США уже стартовал прием заказов. Цены начинаются от 60 тысяч долларов. Для сравнения, среднемоторный Audi R8 стоит минимум 172 тысячи долларов, а Honda NSX – не менее 160 тысяч долларов.
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22.06.2019, 07:41
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19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
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Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
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классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
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