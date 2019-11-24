24 ноября 2019, 13:07
Новый Chevrolet Corvette журналисты назвали Автомобилем года
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Фото: speedme.ru
На автосалоне в Лос-Анджелесе наградили победителя премии «Автомобиль года» по версии популярного американского автомобильного журнала MotorTrend, выпускающегося с 1949 года. Обладателем Гран-при стал Chevrolet Corvette восьмого поколения.
Фото: speedme.ru
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Новый Chevrolet Corvette оснастили изрядно модернизированным 6,2-литровым V8 (индекс LT2) выдающим 502 л.с. и 637 Нм максимального крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance можно добавить еще 5 «лошадей». Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями передач. Версий с «механикой» не будет. Первую «сотню» Corvette С8 Stingray будет набирать менее, чем за 3 секунды. В дальнейшем у спортакара появятся более мощные модификации, в том числе гибридные.
Corvette C8 впервые получил среднемоторную компоновку. Раньше мотор у всех «Корветов» располагался спереди. Тем не менее автомобиль, по-прежнему, вполне доступен рядовым американцам. Цены начинаются от 60 000 долларов. Аналогичные модели Audi или Honda со средним расположением двигателя вдвое дороже, не говоря уже о суперкарах McLaren и Ferrari. Новый Chevrolet Corvette так же хорош, как и более дорогие европейские спортивные автомобили, цитирует издание SpeedMe.Ru Ангуса МакКензи, главу международного бюро MotorTrend. По его мнению, с точки зрения доступности и надежности американский спорткар ближе к Porsche 911, чем когда-либо с 1960-х годов.
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Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
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классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
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