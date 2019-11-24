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24 ноября 2019, 13:07

Новый Chevrolet Corvette журналисты назвали Автомобилем года

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Фото: speedme.ru
На автосалоне в Лос-Анджелесе наградили победителя премии «Автомобиль года» по версии популярного американского автомобильного журнала MotorTrend, выпускающегося с 1949 года. Обладателем Гран-при стал Chevrolet Corvette восьмого поколения.
Новый Chevrolet Corvette журналисты назвали Автомобилем года

Фото: speedme.ru

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Chevrolet Corvette C8 – одна из самых ожидаемых новинок 2019 года. Впервые за свою 66-летнюю историю легендарное купе получило среднемоторную компоновку. Премьера спорткара состоялась в июле, а серийная сборка должна была начаться в декабре на заводе в Боулинг-Грин (Кентукки, США). Забастовка сотрудников General Motors привела к тому, что старт производства пришлось перенести на 2020 год. Но редакция MotorTrend решила не исключать Corvette из числа номинантов. Более того, модель завоевала главный приз и звание лучшего автомобиля 2019 года, опередив главного конкурента – Tesla Model 3.

Новый Chevrolet Corvette оснастили изрядно модернизированным 6,2-литровым V8 (индекс LT2) выдающим 502 л.с. и 637 Нм максимального крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance можно добавить еще 5 «лошадей». Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями передач. Версий с «механикой» не будет. Первую «сотню» Corvette С8 Stingray будет набирать менее, чем за 3 секунды. В дальнейшем у спортакара появятся более мощные модификации, в том числе гибридные.

Corvette C8 впервые получил среднемоторную компоновку. Раньше мотор у всех «Корветов» располагался спереди. Тем не менее автомобиль, по-прежнему, вполне доступен рядовым американцам. Цены начинаются от 60 000 долларов. Аналогичные модели Audi или Honda со средним расположением двигателя вдвое дороже, не говоря уже о суперкарах McLaren и Ferrari. Новый Chevrolet Corvette так же хорош, как и более дорогие европейские спортивные автомобили, цитирует издание SpeedMe.Ru Ангуса МакКензи, главу международного бюро MotorTrend. По его мнению, с точки зрения доступности и надежности американский спорткар ближе к Porsche 911, чем когда-либо с 1960-х годов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Порядок подключения бронепроводов
Подскажите если не сложно порядок подключения бронепроводов в Chevrolet Cavalier 3.1 V6 coupe 1992 г.в., зарание благодарю.
Just_L
Форум Chevrolet Camaro
классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
MichaMeL
Форум Chevrolet Geo Storm
Цитата:| Кому: Dmitriy Доброго времени! нужны зеркала, задний левый повторитоль, уплотнители дверей, тросик спидометра, чашки и опоры передних стоек если что есть отпешитесь или позвоните 89501373750
Иван
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Новый Chevrolet Corvette журналисты назвали Автомобилем года
{{material_127005}}Chevrolet Corvette C8 – одна из самых ожидаемых новинок 2019 года. Впервые за свою 66-летнюю историю легендарное купе получило среднемоторную компоновку. Премьера спорткара состоялась в июле, а серийная сборка должна была начаться в декабре на заводе в Боулинг-Грин (Кентукки, США). Забастовка сотрудников General Motors привела к тому, что старт производства пришлось перенести на 2020 год. Но редакция MotorTrend решила не исключать Corvette из числа номинантов. Более того, модель завоевала главный приз и звание лучшего автомобиля 2019 года, опередив главного конкурента – Tesla Model 3.Новый Chevrolet Corvette оснастили изрядно модернизированным 6,2-литровым V8 (индекс LT2) выдающим 502 л.с. и 637 Нм максимального крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance можно добавить еще 5 «лошадей». Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями передач. Версий с «механикой» не будет. Первую «сотню» Corvette С8 Stingray будет набирать менее, чем за 3 секунды. В дальнейшем у спортакара появятся более мощные модификации, в том числе гибридные.Corvette C8 впервые получил среднемоторную компоновку. Раньше мотор у всех «Корветов» располагался спереди. Тем не менее автомобиль, по-прежнему, вполне доступен рядовым американцам. Цены начинаются от 60 000 долларов. Аналогичные модели Audi или Honda со средним расположением двигателя вдвое дороже, не говоря уже о суперкарах McLaren и Ferrari. Новый Chevrolet Corvette так же хорош, как и более дорогие европейские спортивные автомобили, цитирует издание SpeedMe.Ru Ангуса МакКензи, главу международного бюро MotorTrend. По его мнению, с точки зрения доступности и надежности американский спорткар ближе к Porsche 911, чем когда-либо с 1960-х годов.
2019-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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