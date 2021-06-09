Новый Chevrolet Tahoe: комплектации и цены
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
В оснащение Tahoe Z71 входит внедорожный пакет, увеличенный воздушный фильтр и 20-дюймовые колеса. Версия RST отличается особым черным декором, обивкой сидений из перфорированной кожи и 22-дюймовыми колесами. В качестве опции можно дозаказать для пассажиров второго ряда раздельные капитанские кресла и пару планшетов медиасистемы.
В Россию привезут внедорожник с базовым 5,3-литровым двигателем V8 мощностью 343 л. с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. В США у Tahoe есть еще 6,2-литровый бензиновый агрегат (426 л.с., 623 Нм), а также 3,0-литровая рядная дизельная «шестерка» Duramax (281 л.с. и 623 Нм).
- 895 000 РChevrolet Tahoe 2006 в Москве
- 1 520 000 РChevrolet Tahoe 2012 в Москве
- 1 435 000 РChevrolet Tahoe 2011 в Москве
- 1 450 000 РChevrolet Tahoe 2011 в Москве
- 1 499 000 РChevrolet Tahoe 2012 в Москве
- 2 199 000 РChevrolet Tahoe 2011 в Москве
- 4 047 000 РChevrolet Tahoe 2017 в Москве
- 4 497 000 РChevrolet Tahoe 2019 в Москве
- 1 028 000 РChevrolet Tahoe 2008 в Москве
- 4 350 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
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