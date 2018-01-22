22 января 2018, 15:34

Новый Citroën C3 Aircross «обули» в Hankook

Только что пошедший в серию на заводе в испанской Сарагосе кроссовер Citroën C3 Aircross будет «обуваться» в Hankook - летними шинами Ventus Prime и всесезонными Kinergy 4S. Все будет зависеть от пожеланий клиентов и размеров.
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Новый Citroën C3 Aircross «обули» в Hankook Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross
Для заводской комплектации автомобиля «двойной шеврон» выбрал Kinergy 4S в размерах 195/60 R16 89H, 205/60 R16 92H и 215/50 R17 91H, а также Ventus Prime в размере 205/60 R16 92H.

Hankook особо подчеркивает исключительно низкий коэффициент сопротивления качению своих моделей, торможение на мокром дорожном покрытии и активную управляемость на сухом дорожном покрытии. Именно это сбалансированное сочетание комфорта, безопасности и экологичности и стало решающим фактором при выборе «Ситроеном» корейских шин.

«Мы рады укреплению сотрудничества со вторым по величине автопроизводителем в Европе, теперь и в рамках Citroën, — заявил Тони Ли, вице-президент Hankook Tire Europe по маркетингу и сбыту. — Поскольку мы уже поставляем шины для заводской комплектации других автомобилей концерна — Opel/Vauxhall и Peugeot, то видим потенциал для развития сотрудничества, в особенности на важном для нас европейском рынке».

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Новый Citroën C3 Aircross «обули» в Hankook
{{model_6344}} Для заводской комплектации автомобиля «двойной шеврон» выбрал Kinergy 4S в размерах 195/60 R16 89H, 205/60 R16 92H и 215/50 R17 91H, а также Ventus Prime в размере 205/60 R16 92H. Hankook особо подчеркивает исключительно низкий коэффициент сопротивления качению своих моделей, торможение на мокром дорожном покрытии и активную управляемость на сухом дорожном покрытии. Именно это сбалансированное сочетание комфорта, безопасности и экологичности и стало решающим фактором при выборе «Ситроеном» корейских шин. «Мы рады укреплению сотрудничества со вторым по величине автопроизводителем в Европе, теперь и в рамках Citroën, — заявил Тони Ли, вице-президент Hankook Tire Europe по маркетингу и сбыту. — Поскольку мы уже поставляем шины для заводской комплектации других автомобилей концерна — Opel/Vauxhall и Peugeot, то видим потенциал для развития сотрудничества, в особенности на важном для нас европейском рынке».
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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