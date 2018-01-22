Новый Citroën C3 Aircross «обули» в Hankook
Hankook особо подчеркивает исключительно низкий коэффициент сопротивления качению своих моделей, торможение на мокром дорожном покрытии и активную управляемость на сухом дорожном покрытии. Именно это сбалансированное сочетание комфорта, безопасности и экологичности и стало решающим фактором при выборе «Ситроеном» корейских шин.
«Мы рады укреплению сотрудничества со вторым по величине автопроизводителем в Европе, теперь и в рамках Citroën, — заявил Тони Ли, вице-президент Hankook Tire Europe по маркетингу и сбыту. — Поскольку мы уже поставляем шины для заводской комплектации других автомобилей концерна — Opel/Vauxhall и Peugeot, то видим потенциал для развития сотрудничества, в особенности на важном для нас европейском рынке».
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