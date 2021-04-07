Новый Citroen C5: первые фото необычного французского автомобиля
Фото: Citroen
Фото: Citroen
При этом до сих пор неизвестно, что будет представлять собой новый C5. Скорее всего, С5 превратится из традиционного седана (есть еще и универсал) в нечто среднее между привычным нам легковым автомобилем и внедорожником. То есть С5 нового поколения получит большой дорожный просвет. Надеемся, модель будет иметь и свою знаменитую гидропневматическую подвеску, которая сделает новый Citroen C5 очень комфортным.
Продажа нового Citroen C5 должна начаться в Европе во второй половине 2021 года. Возможно, модель будет продаваться и у нас, хотя пока в России из легковых моделей представлен только Citroen C4 Sedan, который стоит от 1 млн 40 тыс. рублей
- 2 350 000 РCitroen C5 2019 в Москве
- 2 714 000 РCitroen C5 2019 в Москве
- 597 000 РCitroen C5 2013 в Москве
- 490 000 РCitroen C5 2013 в Москве
- 700 000 РCitroen C5 2013 в Москве
- 649 000 РCitroen C5 2012 в Москве
- 2 948 000 РCitroen C5 2021 в Москве
- 280 000 РCitroen C5 2008 в Москве
- 2 929 000 РCitroen C5 2021 в Москве
- 2 999 000 РCitroen C5 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий