Новый краш-тест Chery максимально адаптировали под реальную ситуацию на шоссе: результат впечатляет
Фото: Китайские автомобили
В краш-тесте попытались сымитировать реальное столкновение двух автомобилей на шоссе. Суммарная скорость в момент удара составила 128 км/ч, причем один автомобиль двигался по отношению к другому под углом в 15 градусов. Интересно, что автомобиль, ехавший по прямой, пострадал сильнее, деформировалась даже передняя стойка. В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, двери разблокировались после удара, а топливная система избежала повреждений, уточняет портал «Китайские автомобили». Пассажиры ни в одном из кроссоверов серьезно не пострадали. Принимавший удар Exeed VX получил оценку безопасности в 99,8%, а «атаковавший» автомобиль заработал 100%.
В России суббренд Chery известен под именем CheryExeed. Пока у нас продается только одна модель с индексом TXL, но в мае фотошпионы заметили автовоз с более компактными кроссоверами CheryExeed LX. Габаритные размеры «старшего» VX составляют: 4 970 мм х 1 940 мм х 1 795 мм при колесной базе 2 900 мм. В Китае он стоит от 170 тысяч юаней или порядка 1,9 млн рублей в пересчете по курсу.
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