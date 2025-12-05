Электрический Charger Daytona Scat Pack превратился в груду металла после аварии – что случилось?

5 декабря 2025, 09:11
Новый Dodge Charger 2025 отправился в утиль после серьезного переворота
В США на аукционе появился почти новый Dodge Charger Daytona 2025 года с серьезными повреждениями. Машина попала в жесткое ДТП и была списана страховой компанией. Причины аварии и детали происшествия остаются загадкой. Эксперты оценивают ущерб в десятки тысяч долларов.
На страховом аукционе в США появился практически новый Dodge Charger Daytona 2025 модельного года, который превратился в груду металла после серьезного ДТП. Автомобиль, лишь недавно сошедший с конвейера, стал практически неузнаваем.
Электрический маслкар успел проехать всего несколько сотен километров. Судя по повреждениям, автомобиль перевернулся. Наибольшие разрушения пришлись на водительскую сторону, но и пассажирская часть смята и разорвана. Кузов деформирован по всей площади, фронтальные крылья, двери и задние панели уничтожены без возможности восстановления. Переднее левое колесо отсутствует, подвеска повреждена. Капот настолько смят, что на нем написали предупреждение «не открывается».
Заглянув внутрь салона, можно увидеть, что сработали абсолютно все подушки безопасности. Это говорит о том, что система безопасности сработала корректно, и есть надежда, что пассажиры не пострадали. В Charger Daytona установлено не менее семи подушек: фронтальные, боковые, шторки и даже коленные для водителя и пассажира. Все они были активированы в момент аварии.
После аварии электромобиль полностью отключился – цифровая приборная панель не работает, реальный пробег узнать невозможно. По информации страховой компании, рыночная стоимость такого Charger Daytona составляет 59 013 долларов, а на восстановление потребуется не менее 53 183 долларов. Неудивительно, что страховщики признали машину как утиль и выставили ее на аукцион, чтобы хоть как-то компенсировать расходы.
О том, что произошло на дороге, информации нет. Неизвестно, был ли виноват в ДТП водитель или стал жертвой происшествия. Модификация Charger Daytona оснащена двумя моторами суммарной мощностью 670 лошадиных сил. Для сравнения главный конкурент – Ford Mustang GTD – демонстрирует 5,2-литровый V8 с наддувом и 815 оборотов, но Charger Daytona выделяется не только электротягой, но и фирменным искусственным звуком Fratzonic Chambered Exhaust, имитирующим рев классический V8.
Этот уникальный экземпляр с серьёзными повреждениями ждёт нового владельца на аукционе. Возможно, кто-то увидит в нем поиск альтернативных запчастей или основу для необычного проекта. Но для большинства автолюбителей эта история – напоминание о том, как быстро может измениться судьба даже самого современного и мощного автомобиля.
