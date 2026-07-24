Секретные прототипы Dodge Charger засветились без камуфлажа: SRT на стекле и намек на 800 «лошадей»

24 июля 2026, 18:45
Новый Dodge Charger SRT: первые фото и слухи о мощности до 1000 л.с.
Новый Dodge Charger SRT: первые фото и слухи о мощности до 1000 л.с.
В сети появились снимки загадочного прототипа Dodge Charger SRT, который может стать самым мощным в истории марки. Ожидается, что новинка получит двигатель с выдающейся отдачей, а дебют состоится уже в ближайшие недели.
Появление на закрытой стоянке Stellantis сразу двух необычных Dodge Charger вызвало ажиотаж среди поклонников маслкаров. Оба автомобиля были полностью лишены камуфляжа. Внешний вид позволяет сделать первые выводы о последующих топовых версиях моделей. На одном из прототипов на лобовом стекле заметна надпись «Powered by SRT», второй — с переработанным бампером и новыми воздухозаборниками. Отсутствие световой полосы и агрессивный облик намекают на то, что перед нами не просто очередная модификация, а нечто большее.
Судя по всему, Dodge готовит сразу несколько «заряженных» версий Charger нового поколения. Уже известно, что на мероприятии Roadkill Nights, в августе 2026 года, дебютирует Sixpack с самым мощным мотором серии Hurricane - его отдача превысит 550 л.с. Однако на этом компания останавливаться не собирается: в разработке представлены и варианты с классическим V8. Флагманская версия, по слухам, получит шильдик SRT и, возможно, массивное антикрыло в стиле Superbird.
Эксперты отмечают, что новый Charger SRT может стать главным вызовом для Ford Mustang и обойти Chevrolet Camaro, снятый с производства в 2023 году. По неофициальным данным, мощность топовой версии превысит 700, а возможно и 800 л.с., а некоторые источники даже говорят о фантастических 1000 л.с. Если эти прогнозы подтвердятся, Charger вновь станет одним из самых мощных серийных автомобилей в своем классе.
Интересно, что тенденция к увеличению мощности и возвращению классических V8 прослеживается и у других производителей. Например, компания Ford недавно завершила выпуск 6,8-литрового двигателя V8, что стало главным событием для рынка — подробнее об этом можно узнать в материале о смене стратегии Ford в линейке Super Duty . Очевидно, что борьба за лидерство среди маслкаров выходит на новый уровень.
Для российского рынка такие новости особенно актуальны: несмотря на сложности условий поставок, интерес к мощным высокопроизводительным автомобилям остается на должном уровне. Новый Dodge Charger SRT может стать желанным объектом для коллекционеров и энтузиастов, а также задать новые стандарты для сегмента. Важно отметить, что окончательные характеристики и дата начала продаж пока держатся в секрете, но уже сейчас ясно - нас ждет один из самых громких дебютов года.
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