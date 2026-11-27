Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи

Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.

Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.

Путешествие всей семьи на автомобиле давно закончилось испытанием на выносливость и терпение. Современные автодома и прицепы позволяют забыть о тесных палатках и неудобствах, сохраняя уровень комфорта, сравнимый с хорошей квартирой. Яркий пример – новый прицеп Cardinal 34CRIB от Forest River, который дебютировал как модель 2026 года и уже наделал шум среди поклонников автотуризма.

Фото: RV Dynasty LLC / Соцсети

Cardinal – одна из самых уважаемых линеек прицепов, и 34CRIB стал первым полноразмерным роскошным ходом в этой серии. Его главная фишка – отдельная детская зона с собственным дальним проходом в задней части прицепа. Такое решение обеспечивает приватность для детей или гостей, а гости получают свою спальню с санузлом на противоположном конце. Между ними – просторная общая зона для всей семьи.

Габариты впечатляют: длина прицепа составляет 13 м, а три выдвижные секции значительно расширяют жилое пространство на стоянке. Прицеп построен на двух осях, что обеспечивает устойчивость и надежность в пути. Внутри – современный дизайн, характерный для всей секции Cardinal, и множество продуманных деталей для комфортной жизни в дороге.

В передней части находится главная спальня с кроватью размера «king-size» и отдельным балконом. В задней части – полноценная детская комната, рассчитанная на четверых детей: здесь есть большая кровать внизу, односпальная наверху и дополнительное спальное место на антресоли. Для хранения вещей предусмотрены открытые полки и небольшой письменный стол, компактная ванная комната, оборудованная душем, унитазом с ножным приводом и шкафом с тумбой.

Центральная часть прицепа – это объединенная кухня и гостиная с обеденной зоной на четверых. Кухня оборудована бытовой техникой Furrion: трехконфорочная газовая плита с духовкой, микроволновой печью и холодильником объемом 453 л. Есть остров с открытой рабочей поверхностью и отдельной кофейной станцией рядом с большим кладовкой с панелью. Место для хранения более чем достаточно, столовая зона, выполненная в виде барных стоек со специальными стульями.

Для отдыха предусмотрены электрические кресла-реклайнеры (по желанию – раскладной диван), напротив расположена медиа-зона с умным наушником и электрической камином мощностью 5 000 БТЕ (1,46 кВт) – идеальное место для семейных вечеров. За климатом в прицепе предусмотрены три кондиционера общей мощностью 45 000 БТЕ (13,2 кВт) и обогреватель на 35 000 БТЕ (10,3 кВт). Для автономности предусмотрена подготовка под солнечные панели на 200 Вт, утепленный подпол с подогревом и автоматическая система спортивного питания.

Каркас прицепа выполнен с вакуумной склейкой и утеплением из плотного пеноматериала, передняя часть – из формованного стеклопластика, а полы – из влагостойкой фанеры с дополнительной теплоизоляцией. Крыша покрыта ПВХ-мембраной для защиты от влаги и влаги.

Технические характеристики тоже на высоте: полная масса прицепа – 6 486 кг, грузоподъемность – 1 187 кг. Водные баки рассчитаны на 227 л (чистая вода) и на 287 л для серой воды. Для автономии есть два газовых баллона по 9 кг, а для отдыха на природе – две большие маркизы со светодиодной подсветкой.

Стоимость нового Cardinal 34CRIB варьируется от 58 000 до 65 000 долларов, что соответствует предыдущей модели 35FUN. За эти деньги покупатель получает не просто прицеп, а настоящий дом на колесах с уровнем комфорта, который раньше был доступен только в стационарных апартаментах.

Cardinal 34CRIB – отличный выбор для больших семей, которые ценят конфиденциальность, удобство и современные технологии в путешествиях.