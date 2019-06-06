6 июня 2019, 16:01

Новый дорожный знак поможет многодетным семьям

  • 122
  • 0
Многодетные семьи могут получить льготы на дороге. В ближайшее время стартует эксперимент. На парковках крупных супермаркетов выделят места, обозначенные новым дорожным знаком «Многодетная семья».
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
Ранее мы писали
Приказом Росстандарта в России с 1 мая 2019 года начинает действовать новый ГОСТ, разрешающий муниципальным ...
Читать далее
Активисты издания «Россия современная» разработали комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей. Они предлагают в рамках реформы ПДД дополнить правила новым дорожным и опознавательным знаком «Многодетная семья». В частности, дорожный знак мог бы обозначать специальные места для таких семей на парковках торговых центров. Руководитель «России современной» Андрей Несвит рассказал, что в настоящее время идут переговоры с рядом федеральных ритейлеров и крупнейших торговых и офисных комплексов Москвы и Санкт-Петербурга. В качестве пилотного проекта многодетным родителям выделят места на парковке.

В дальнейшем, разработчики инициативы предлагают с помощью знака «Многодетная семья» ограничить действие некоторых запрещающих знаков. В частности, на автомобили многодетных семей не будут действовать знаки: 3.2. «Движение запрещено» и 3.3. «Движение механических транспортных средств запрещено», а также 3.28. «Стоянка запрещена», 3.29. «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30. «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Для этого понадобится внести соответствующие изменения в законодательство.

Авторы идеи уверены, что подобные льготы благоприятно отразятся на жизни многодетных семей в крупных городах страны, поддержат рост рождаемости и станут дополнительным фактором при планировании многодетности в российских семьях.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто Жукова | отзывы
У меня Hyundai Santa Fe, недавно завез его в автосервис на Жукова. Надо было пройти плановое ТО. Мой Хендай прогнали через сервис нашли пару проблем и все заменили. Мужикам отдельный респект за скорость
Денис Рудаковский
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Фаворит Kia Юг | отзывы
Два года ездил в этот сервис и считал его хорошим, пока не влетел в ДТП. Направили сюда по страховой делать кузовной ремонт. Делали чересчур долго, два месяца. Я сам звонил, потом напряг страховую, и как я потом узнал, из этих двух месяцев половину времени работы не велись совсем, машина простаивала ...
Leon
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Над таксистами в России усилят контроль
Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 84 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
{{material_126343}}Активисты издания «Россия современная» разработали комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей. Они предлагают в рамках реформы ПДД дополнить правила новым дорожным и опознавательным знаком «Многодетная семья». В частности, дорожный знак мог бы обозначать специальные места для таких семей на парковках торговых центров. Руководитель «России современной» Андрей Несвит рассказал, что в настоящее время идут переговоры с рядом федеральных ритейлеров и крупнейших торговых и офисных комплексов Москвы и Санкт-Петербурга. В качестве пилотного проекта многодетным родителям выделят места на парковке.В дальнейшем, разработчики инициативы предлагают с помощью знака «Многодетная семья» ограничить действие некоторых запрещающих знаков. В частности, на автомобили многодетных семей не будут действовать знаки: 3.2. «Движение запрещено» и 3.3. «Движение механических транспортных средств запрещено», а также 3.28. «Стоянка запрещена», 3.29. «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30. «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Для этого понадобится внести соответствующие изменения в законодательство.Авторы идеи уверены, что подобные льготы благоприятно отразятся на жизни многодетных семей в крупных городах страны, поддержат рост рождаемости и станут дополнительным фактором при планировании многодетности в российских семьях.
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Ижевск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG