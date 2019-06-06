6 июня 2019, 16:01
Новый дорожный знак поможет многодетным семьям
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Многодетные семьи могут получить льготы на дороге. В ближайшее время стартует эксперимент. На парковках крупных супермаркетов выделят места, обозначенные новым дорожным знаком «Многодетная семья».
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В дальнейшем, разработчики инициативы предлагают с помощью знака «Многодетная семья» ограничить действие некоторых запрещающих знаков. В частности, на автомобили многодетных семей не будут действовать знаки: 3.2. «Движение запрещено» и 3.3. «Движение механических транспортных средств запрещено», а также 3.28. «Стоянка запрещена», 3.29. «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30. «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Для этого понадобится внести соответствующие изменения в законодательство.
Авторы идеи уверены, что подобные льготы благоприятно отразятся на жизни многодетных семей в крупных городах страны, поддержат рост рождаемости и станут дополнительным фактором при планировании многодетности в российских семьях.
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