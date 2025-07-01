Новый двигатель и LED-оптика: АвтоВАЗ назвал стоимость обновленной «Нивы»

Фото: Lada

Главным нововведением стал новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Он пришел на смену проверенному, но морально устаревшему 1,7-литровому агрегату, который использовался на всех предыдущих «Нивах». Мотор с продольной компоновкой адаптирован под конструкцию семейства Niva. Благодаря этим изменениям автомобиль должен стать динамичнее и лучше адаптирован к нагрузкам в сложных условиях.Кроме обновленного двигателя, внедорожник получит модернизированное шасси, более современный интерьер и внешний вид. В частности, передняя часть автомобиля преобразилась благодаря новой светодиодной оптике. Также инженеры разработали более 100 новых деталей, которые позволят повысить надежность и комфорт в повседневной эксплуатации. По заявлению производителя, общий уровень управляемости и плавности хода заметно улучшился.

Серийное производство обновленной Lada Niva Travel начнется осенью 2025 года. Детальные характеристики, список доступных комплектаций и дополнительных опций обещают объявить ближе к старту продаж. По словам директора продуктовых программ Олега Груненкова, базовый внедорожник предварительно будет стоит от 1,4 млн рублей, версия с LED-фарами обойдется в 1,45 млн рублей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р )

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