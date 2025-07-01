Новый двигатель и LED-оптика: АвтоВАЗ назвал стоимость обновленной «Нивы»
Фото: Lada
Кроме обновленного двигателя, внедорожник получит модернизированное шасси, более современный интерьер и внешний вид. В частности, передняя часть автомобиля преобразилась благодаря новой светодиодной оптике. Также инженеры разработали более 100 новых деталей, которые позволят повысить надежность и комфорт в повседневной эксплуатации. По заявлению производителя, общий уровень управляемости и плавности хода заметно улучшился.
Серийное производство обновленной Lada Niva Travel начнется осенью 2025 года. Детальные характеристики, список доступных комплектаций и дополнительных опций обещают объявить ближе к старту продаж. По словам директора продуктовых программ Олега Груненкова, базовый внедорожник предварительно будет стоит от 1,4 млн рублей, версия с LED-фарами обойдется в 1,45 млн рублей.
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В условиях сложного климата и неравномерного качества дорожного покрытия полноприводные внедорожники пользуются популярностью у российских автолюбителей, хотя и стоят дороже своих моноприводных «братьев». В список самых доступных моделей вошли как отечественные машины, так и один представитель китайского автопрома.Читать далее
-
18.06.2025, 12:48
АвтоВАЗ показал рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) АвтоВАЗ представил обновленную версию легендарного внедорожника Lada Niva Travel. Главные изменения коснулись экстерьера и силового агрегата.Читать далее
-
08.06.2025, 11:49
Самые бюджетные российские SUV, которые можно купить в июне 2025 года. Список из 5 моделей
В условиях доминирования китайских кроссоверов на российском авторынке отечественные внедорожники продолжают оставаться востребованными у покупателей. Среди лидеров – модели, сочетающие простоту конструкции, надежность и относительно невысокую стоимость.Читать далее
-
06.06.2025, 12:17
Обновленную Lada Niva Travel 2025 сняли на фото
АвтоВАЗ готовит обновленную версию внедорожника Lada Niva Travel. С большой долей вероятности машину публике покажут уже через пару недель в Петербурге в рамках ПМЭФ. Но оценить дизайн можно уже сейчас, по шпионскому фото с конвейера.Читать далее
-
04.06.2025, 14:23
Обновленную Lada Niva Travel покажут в июне: стиль BMW и новый мотор
Обновленная Lada Niva Travel, вероятно, дебютирует в июне 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Собрали все, что известно о новинке АвтоВАЗа.Читать далее
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В мае 2025 года российский авторынок продолжил падение. Дилеры продали 91,2 тыс. новых легковых автомобилей или на 28% меньше, чем в мае 2024-го. Но даже в условиях сокращающегося общего объема продаж, модели SUV по-прежнему остаются фаворитами у покупателей. Представляем список самых популярных автомобилей этого сегмента по итогам мая.Читать далее
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