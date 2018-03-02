2 марта 2018, 10:20
Новый электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Компания Jaguar поделилась подробностями о своем первом полностью электрическом кроссовере I-Pace. Модель собираются продавать и в России. Обещают, что аккумуляторы выдержат низкие температуры, запаса хода хватит на 480 километров.
Jaguar I-Pace стал третьим кроссовером британской марки и первой полностью электрической моделью. Инженеры сделали все, чтобы увеличить ресурс аккумуляторов и упростить восполнение заряда. Комплект литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов обеспечивает дальность хода около 390 километров. Увеличить это расстояние поможет система рекуперативного торможения. От обычной бытовой сети аккумуляторы полностью заряжаются за 10 часов, на станции быстрой подзарядки набрать от 0 до 80% можно за 40 минут. I-Pace тестировали в Швеции при 40-градусных морозах, и электрокар с честью выдержал испытание.
Кроссовер получил два синхронных электромотора, по одному на каждую ось. Суммарная отдача установки составляет 400 л.с. Время разгона от 0 до «сотни» составляет 4,8 секунды. Благодаря низкому центру тяжести и идеальной развесовке по осям (50:50) новый кроссовер порадует своей управляемостью даже на высоких скоростях.
I-Pace построен на фирменной алюминиевой платформе Jaguar. Его габаритные размеры: длина 4 680 мм, а колесная база 2 990 мм, как у более крупных внедорожников (Audi A7 или Bentley Bentayga). Объем багажника – 656 литров. При сложенных сидениях второго ряда погрузочное пространство увеличивается до 1 453 литров. Салон отделан кожей, приборная панель – полностью цифровая, управлять мультимедиа и климатом можно при помощи двух сенсорных дисплеев, хотя несколько кнопок дизайнеры все-таки оставили.
Сборку новинки наладят на заводе компании в австрийском Граце. Цены обещают огласить летом, а первые поставки начнутся ближе к осени. Единственным конкурентом для Jaguar I-Pace станет Model X. Но только до тех, пока не появятся Mercedes EQ и Audi e-tron.
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Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
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