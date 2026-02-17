Mercedes-AMG готовит к выпуску электрический GT SUV с уникальной светодиодной оптикой и просторным салоном

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 05:25

Новый электрический Mercedes-AMG GT SUV: первые фото с серийной оптикой и минимумом маскировки

Mercedes-AMG готовит к дебюту электрический GT SUV, который обещает стать одной из самых заметных новинок 2027 года. Модель уже проходит испытания с серийной светотехникой и минимальным камуфляжем. Эксперты отмечают необычную световую подпись и просторный салон.

Появление на дорогах прототипа Mercedes-AMG GT SUV с серийной светотехникой и почти без камуфляжа стало настоящей сенсацией для поклонников премиальных электрокаров. В условиях, когда рынок электромобилей стремительно меняется, а конкуренция среди люксовых брендов только усиливается, каждый новый шаг Mercedes-AMG вызывает пристальное внимание.

Главная интрига - это не просто очередной электрический кроссовер, а полноценный представитель семейства GT, который обещает сочетать динамику спорткара с практичностью SUV. Уже сейчас можно рассмотреть фирменную светодиодную оптику с трехлучевой звездой, которая стала визитной карточкой дневных ходовых огней. Такой подход к дизайну подчеркивает стремление марки выделиться на фоне конкурентов и задать новые стандарты в сегменте.

Инженеры Mercedes-AMG делают ставку на просторный салон и высокий уровень комфорта, что особенно важно для покупателей, выбирающих семейные автомобили премиум-класса. По предварительным данным, GT SUV получит не только передовые технологии в области электропривода, но и расширенный набор систем безопасности, а также инновационные решения по организации внутреннего пространства. Это позволит модели конкурировать не только с традиционными соперниками из Германии, но и с новыми игроками из Китая и США.

Интересно, что Mercedes-AMG GT SUV станет своеобразным продолжением линейки, в которую уже входит GT 4-Door Coupe - электрический лифтбек, запланированный к выходу в 2026 году. Ожидается, что обе модели будут использовать общую платформу и получат схожие технические решения, но SUV предложит больше места для пассажиров и багажа, а также увеличенный дорожный просвет.

Внимание к деталям и стремление к инновациям - вот что отличает новые разработки Mercedes-AMG. Например, уникальная световая подпись не только делает автомобиль узнаваемым, но и повышает безопасность на дороге. Кроме того, производитель обещает внедрить в GT SUV самые современные ассистенты водителя и мультимедийные системы, что станет дополнительным аргументом в пользу выбора этой модели.

Стоит отметить, что интерес к новым кроссоверам и SUV не ослабевает, особенно среди тех, кто ищет баланс между комфортом, безопасностью и современными технологиями. В этом контексте полезно вспомнить опыт других производителей: например, в материале о сильных и слабых сторонах Renault Koleos второго поколения с вариатором и полным приводом можно найти интересные параллели по вопросам практичности и надежности в обзоре особенностей эксплуатации кроссоверов.

Пока Mercedes-AMG не раскрывает всех технических характеристик будущей новинки, но уже ясно, что GT SUV станет одной из самых ожидаемых премьер 2027 года. Остается следить за дальнейшими тестами и официальными анонсами, чтобы узнать, какие еще сюрпризы готовит немецкий автогигант для своих поклонников.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
