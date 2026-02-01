Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

1 февраля 2026, 06:31

Преемник Audi TT вызвал бурю обсуждений в Сети — что ждет будущие модели?

Audi представил свежий взгляд на спортивные купе. Новый электрокар удивил смелым обликом. Внешность вызвала оживленные споры среди автолюбителей. Дизайн обещает стать новым лицом бренда.

В автомобильном мире разгорелись жаркие дискуссии после появления первых изображений преемника культовой TT от Audi. Как сообщает Quto, немецкая марка решила кардинально изменить подход к внешности своих будущих моделей, представив электрическое купе с необычной передней частью.

Главной особенностью новинки стала прямоугольная панель вместо привычной решетки радиатора. Она украшена узкими вертикальными ламелями, которые уже окрестили в интернете «усами Чаплина» и даже «зубной щеткой». Автором столь необычного решения выступил Массимо Фраскелла - итальянский дизайнер, ранее работавший над внешностью Land Rover Defender и Range Rover Velar. В 2024 году он возглавил дизайн-отдел Audi, сменив Марка Лихте.

Именно этот элемент станет фирменной чертой всех будущих автомобилей бренда. В компании уверены, что новая стилистика сделает машины Audi легко узнаваемыми на дорогах и выделит их среди конкурентов.

Фото: Audi

Помимо необычной панели, электрокар получил узкие горизонтальные светодиодные фары, массивный передний бампер и рельефный капот. Боковые поверхности выполнены абсолютно гладкими, а колесные арки - подчеркнуто широкими. Ярко выраженная линия плеча придает силуэту динамичность и спортивный характер.

Пока точные сроки выхода серийной версии преемника TT не раскрываются. Однако уже сейчас ясно: новый стиль Audi вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников марки и экспертов. Одни считают, что бренд смело смотрит в будущее, другие - что столь радикальные перемены могут отпугнуть часть аудитории.

Тем не менее, производитель не собирается отступать от выбранного курса. В ближайшие годы все новые модели Audi будут оформлены в едином ключе, а необычная «усатая» панель станет их визитной карточкой. Остается только ждать, как отреагирует рынок на столь смелый эксперимент.

Упомянутые модели: Audi TT (от 2 120 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
