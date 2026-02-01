Преемник Audi TT вызвал бурю обсуждений в Сети — что ждет будущие модели?

1 февраля 2026, 06:31
Новый Audi удивил необычной решеткой и смелым дизайном
Audi представил свежий взгляд на спортивные купе. Новый электрокар удивил смелым обликом. Внешность вызвала оживленные споры среди автолюбителей. Дизайн обещает стать новым лицом бренда.
В автомобильном мире разгорелись жаркие дискуссии после появления первых изображений преемника культовой TT от Audi. Как сообщает Quto, немецкая марка решила кардинально изменить подход к внешности своих будущих моделей, представив электрическое купе с необычной передней частью.
Главной особенностью новинки стала прямоугольная панель вместо привычной решетки радиатора. Она украшена узкими вертикальными ламелями, которые уже окрестили в интернете «усами Чаплина» и даже «зубной щеткой». Автором столь необычного решения выступил Массимо Фраскелла - итальянский дизайнер, ранее работавший над внешностью Land Rover Defender и Range Rover Velar. В 2024 году он возглавил дизайн-отдел Audi, сменив Марка Лихте.
Именно этот элемент станет фирменной чертой всех будущих автомобилей бренда. В компании уверены, что новая стилистика сделает машины Audi легко узнаваемыми на дорогах и выделит их среди конкурентов.
Помимо необычной панели, электрокар получил узкие горизонтальные светодиодные фары, массивный передний бампер и рельефный капот. Боковые поверхности выполнены абсолютно гладкими, а колесные арки - подчеркнуто широкими. Ярко выраженная линия плеча придает силуэту динамичность и спортивный характер.
Пока точные сроки выхода серийной версии преемника TT не раскрываются. Однако уже сейчас ясно: новый стиль Audi вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников марки и экспертов. Одни считают, что бренд смело смотрит в будущее, другие - что столь радикальные перемены могут отпугнуть часть аудитории.
Тем не менее, производитель не собирается отступать от выбранного курса. В ближайшие годы все новые модели Audi будут оформлены в едином ключе, а необычная «усатая» панель станет их визитной карточкой. Остается только ждать, как отреагирует рынок на столь смелый эксперимент.
Похожие материалы Ауди
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
06.11.2025, 14:16
Audi TT 2027 возвращается в цифровой мир с чертами концепта Audi C
Audi готовит возвращение культовой TT в необычном формате. Модель вдохновлена концептами прошлых лет. Дизайн сочетает классику и современные тренды. Ожидается множество сюрпризов для фанатов марки. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
14.09.2025, 11:09
Мюнхенский автосалон 2025 показал будущее: от мини-Гелика до преемника Audi TT
Мюнхенская выставка удивила громкими премьерами. Немецкие гиганты показали свое будущее. Китайские бренды готовят серьезную конкуренцию. Расскажем о самых ярких дебютах масштабного автосалона. Читать далее
-
20.03.2024, 00:17
Несколько моделей концерна Volkswagen стали жертвами новых правил кибербезопасности в Европе
Новые правила ЕС по кибербезопасности в новых автомобилях вынуждают автопроизводителей отказываться от некоторых моделей. Сократить ассортимент оказалось дешевле и проще, чем обновлять весь модельный ряд. Имена первых жертв уже известны.Читать далее
-
23.11.2023, 17:36
С конвейера сошла последняя Audi TT
Компания Audi официально попрощалась с легендарной моделью Tourist Trophy или ТТ. За четверть века с конвейера сошло более 650 тысяч экземпляров. Последним стал полноприводный Audi TTS c 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 320 сил.Читать далее
-
28.01.2020, 17:02
Названы модели, которые ушли из России в 2019 году
В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей. Но были и потери. Расскажем об автомобилях, которые покинули нашу страну или лишились ряда комплектаций.Читать далее
-
30.04.2019, 00:02
Audi TT и R8 больше не продают в России
Компания Audi вывела с российского рынка сразу две модели – спорткар Audi TT и суперкар Audi R8. Причиной такого шага стал низкий интерес к автомобилям со стороны покупателей. Читать далее
-
01.02.2026, 06:26
Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C
Changan CS75 Plus четвертого поколения совершил прыжок на 20,9 метра по ледяной рампе при экстремальном морозе. Интеллектуальная электроника обеспечила стабильность и управляемость, что позволило установить новый рекорд.Читать далее
-
01.02.2026, 06:11
Владение Lada Iskra за пять лет обойдется дороже самой машины
Свежий анализ затрат на содержание Lada Iskra выявил неожиданные детали: за пять лет расходы на эксплуатацию превысят цену автомобиля. Главная статья расходов - топливо. Почему это важно для будущих владельцев - в материале.Читать далее
-
01.02.2026, 06:01
Необычный кемпер на базе Ford E-250: скрытый дом на колесах для двоих
В мире автодомов появляются по-настоящему нестандартные решения. Один из них - проект Acorn, где обычный Ford E-250 превращен в полноценное и продуманное жилье для двоих. Почему этот подход может изменить взгляд на кемперы - в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 05:50
Harley-Davidson Ironhead: кастом, который удивил даже знатоков мотоциклов
Harley-Davidson Ironhead Sportster в руках энтузиаста превратился в неординарный чоппер, сохранив при этом свою индивидуальность. Почему этот проект вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в деталях.Читать далее
