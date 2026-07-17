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Автор: Элина Градова

17 июля 2026, 16:59

Новый электропоезд между Петербургом и Сестрорецком назван «Скворец»

Новый электропоезд между Петербургом и Сестрорецком назван «Скворец»

Как жители города выбрали имя для современного поезда - неожиданный итог голосования

Новый электропоезд между Петербургом и Сестрорецком назван «Скворец»

В Петербурге появился новый электропоезд с необычным именем. Горожане сами выбрали для него название. Итоги голосования удивили многих экспертов. Подробности - в нашем материале.

В Петербурге появился новый электропоезд с необычным именем. Горожане сами выбрали для него название. Итоги голосования удивили многих экспертов. Подробности - в нашем материале.

На маршруте между Финляндским вокзалом и Сестрорецком теперь курсирует электропоезд ЭП2ДМ, который получил имя «Скворец». Это название предложили сами жители Петербурга, приняв участие во всероссийском голосовании, организованном РЖД. Как сообщает Мойка78, окончательный выбор был сделан после подсчета голосов, и именно вариант, предложенный петербуржцами, оказался самым популярным.

Голосование проходило на странице губернатора города в социальной сети «ВКонтакте». Жители активно обсуждали возможные варианты, и «Скворец» быстро набрал множество голосов в поддержку. В результате этот поезд стал первым на данном направлении, получившим собственное имя, выбранное горожанами.

По словам представителей городской администрации, новый электропоезд уже стал частью системы тактового движения, которую называют «наземным метро». Это направление входит в число шести городских маршрутов, где поезда ходят по расписанию с минимальными интервалами, что значительно облегчает передвижение по городу и пригороду.

С января по июнь 2026 года по маршруту Финляндский вокзал - Сестрорецк было перевезено 1,3 миллиона пассажиров. Такой результат говорит о востребованности направления и удобстве для жителей северной столицы. Введение поезда с новым именем стало заметным событием для регулярных пользователей пригородного транспорта.

Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что появление «Скворца» символизирует развитие городской транспортной системы и стремление сделать поездки комфортнее. По его мнению, подобные инициативы способствуют формированию у пассажиров чувства причастности к изменениям в инфраструктуре.

Выбор имени для электропоезда стал не только символическим жестом, но и примером взаимодействия власти и жителей. Теперь «Скворец» ежедневно перевозит пассажиров, напоминая о том, что мнение горожан действительно учитывается при принятии решений, связанных с городским транспортом.

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