Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

26 января 2026, 04:51

Что грозит владельцам: мало кто знает, как мощные e-MTB могут изменить правила на дорогах

Hezzo Bike снова удивляет рынок: их свежий электровелосипед на толстых шинах сочетает карбоновую раму и впечатляющую мощность, сравнимую с мотоциклами. Почему этот e-MTB вызывает споры среди экспертов и что ждет владельцев - разбираемся в деталях.

Hezzo Bike снова удивляет рынок: их свежий электровелосипед на толстых шинах сочетает карбоновую раму и впечатляющую мощность, сравнимую с мотоциклами. Почему этот e-MTB вызывает споры среди экспертов и что ждет владельцев - разбираемся в деталях.

Hezzo Bike - имя, знакомое энтузиастам электротранспорта с 2008 года. Китайская компания Speedy Flying Industry когда-то амбициозно заявила о себе, мечтая стать новым Sur-Ron или Talaria. Хотя массовой популярности добиться не удалось, бренд не сдался и продолжает выпускать по-настоящему необычные машины. Их последняя разработка - электровелосипед, который сложно назвать просто велосипедом: это настоящий монстр на толстых шинах, собранный на карбоновой раме и рассчитанный на работу с напряжением 52 вольта.

Внешний вид новинки сразу бросается в глаза. Огромные покрышки, агрессивный силуэт, массивная рама - все это создает ощущение, что перед вами нечто среднее между горным байком и полноценным электрическим мотоциклом. Карбоновая конструкция не только облегчает вес, но и придает дополнительную жесткость, что особенно важно для езды по пересеченной местности. Инженеры явно делали ставку на прочность и выносливость, не забывая при этом о дизайне.

Технические характеристики впечатляют даже искушенных любителей e-MTB. Мощный электромотор, работающий на 52-вольтовой системе, обеспечивает динамику, сравнимую с некоторыми скутерами и легкими мотоциклами. Такой запас мощности позволяет не только уверенно преодолевать подъемы и бездорожье, но и разгоняться до скоростей, которые уже вызывают вопросы у регуляторов. В некоторых странах подобные велосипеды требуют регистрации и получения водительских прав, ведь их потенциал выходит за рамки привычных представлений о велосипедах.

Впрочем, не все так однозначно. Высокая мощность - это не только преимущество, но и источник новых проблем. Эксперты отмечают, что подобные e-MTB могут стать причиной конфликтов на дорогах и тропах, ведь их владельцы часто игнорируют ограничения, установленные для обычных велосипедов. Кроме того, вопросы безопасности остаются открытыми: при такой динамике и массе даже незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям.

Тем не менее, интерес к подобным моделям только растет. Покупатели ищут новые ощущения, а производители стараются удивить рынки все более мощными и технологичными решениями. Hezzo Bike, несмотря на скромную известность, продолжает идти своим путем, предлагая смелые и нестандартные продукты. Их новый карбоновый e-MTB - яркое тому подтверждение. Остается только наблюдать, как изменится рынок и какие правила появятся для таких необычных транспортных средств в ближайшие годы.

