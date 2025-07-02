Новый Ferrari Amalfi представлен официально: 640 л.с. и 3,3 секунды до сотни за 240 тысяч евро
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Amalfi получил модернизированную версию знакомого 3,9-литрового V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого выросла до 640 лошадиных сил (на 20 л.с. больше, чем у Roma), крутящий момент увеличен до 760 Нм. Благодаря этим изменениям разгон до сотни стал более динамичным – всего 3,3 секунды. Максимальная скорость осталась на уровне 320 км/ч. В паре с двигателем трудится обновленная восьмиступенчатая «коробка» с двойным сцеплением, работающая в масляной ванне для повышения долговечности и плавности переключений.
Визуально Amalfi сохранил узнаваемые черты предшественника, однако в Ferrari подчеркнули, что практически все кузовные панели были переработаны. Наиболее заметные изменения – в интерьере: полностью обновленная передняя панель, новые кресла, измененные дверные карты и новые высококачественные материалы отделки. Рулевое колесо теперь оснащено привычными физическими кнопками вместо сенсорных элементов, что делает управление более интуитивно понятным.
Автомобиль получил обновленную информационно-развлекательную систему с горизонтальным центральным экраном увеличенного размера. Для пассажира предусмотрен отдельный 8,8-дюймовый дисплей, на который можно выводить данные о работе двигателя и динамике. Сидения обзавелись вентиляцией и массажем, опционально доступна премиальная аудиосистема Burmester с 14 динамиками. Второй ряд сидений сохранен, хотя взрослым пассажирам там будет тесновато. Производитель также внедрил новую тормозную систему brake-by-wire, улучшенный электроусилитель руля и расширенный набор водительских ассистентов – включая адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.
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04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
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