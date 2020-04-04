Новый Ford Bronco Sport появится в 2021 году и получит два мотора
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Среди возможных вариантов рассматриваются два мотора: 1,5-литровый Dragon и 2-литровый GTDI. Оба относятся к семейству EcoBoost. 1.5 Dragon – 3-цилиндровый агрегат, способный производить до 200 л.с. мощности. Скорее всего, его мощность будет 180 л.с., считают журналисты, но это не точно.
Двигатель поставляется вместе с технологией отключения цилиндров, которая помогает экономить топливо, особенно в городском режиме передвижения.
2-литровый 4-цилиндровый GTDI может стать альтернативным предложением. Прошедший через этап модернизации, он, в сравнении с предшественником, предлагает более высокий низкий крутящий момент – 280 Нм. Скорее всего, двигателям предложат 6-ступенчатую МКПП и 8-ступенчатый «автомат».
О чем уже точно ясно, так это о системе привода нового Bronco Sport – он будет предлагаться только в версии «4×4».
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