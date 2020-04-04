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4 апреля 2020, 15:56

Новый Ford Bronco Sport появится в 2021 году и получит два мотора

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Фото: Ford
Новый Ford Bronco Sport ожидается в следующем году. Но пока мало что известно относительно двигателей, которые получит вседорожник. Коллеги из зарубежных СМИ высказали свое предположение.

Среди возможных вариантов рассматриваются два мотора: 1,5-литровый Dragon и 2-литровый GTDI. Оба относятся к семейству EcoBoost. 1.5 Dragon – 3-цилиндровый агрегат, способный производить до 200 л.с. мощности. Скорее всего, его мощность будет 180 л.с., считают журналисты, но это не точно.

Двигатель поставляется вместе с технологией отключения цилиндров, которая помогает экономить топливо, особенно в городском режиме передвижения.

2-литровый 4-цилиндровый GTDI может стать альтернативным предложением. Прошедший через этап модернизации, он, в сравнении с предшественником, предлагает более высокий низкий крутящий момент – 280 Нм. Скорее всего, двигателям предложат 6-ступенчатую МКПП и 8-ступенчатый «автомат».

О чем уже точно ясно, так это о системе привода нового Bronco Sport – он будет предлагаться только в версии «4×4».



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Ольга
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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
MichaMeL
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Новый Ford Bronco Sport появится в 2021 году и получит два мотора
Среди возможных вариантов рассматриваются два мотора: 1,5-литровый Dragon и 2-литровый GTDI. Оба относятся к семейству EcoBoost. 1.5 Dragon – 3-цилиндровый агрегат, способный производить до 200 л.с. мощности. Скорее всего, его мощность будет 180 л.с., считают журналисты, но это не точно. Двигатель поставляется вместе с технологией отключения цилиндров, которая помогает экономить топливо, особенно в городском режиме передвижения. 2-литровый 4-цилиндровый GTDI может стать альтернативным предложением. Прошедший через этап модернизации, он, в сравнении с предшественником, предлагает более высокий низкий крутящий момент – 280 Нм. Скорее всего, двигателям предложат 6-ступенчатую МКПП и 8-ступенчатый «автомат». О чем уже точно ясно, так это о системе привода нового Bronco Sport – он будет предлагаться только в версии «4×4».
2020-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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