21 февраля 2020, 23:31
Новый Ford F-150 попал в объективы фотокамер
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Фото: carscoops.com
Американский пикап Ford F-150 2021 модельного года снял часть черного объемного камуфляжа и теперь можно рассмотреть новый дизайн передней и задней части автомобиля.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
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На новых фотографиях, которые сделали на Юго-Востоке Мичигана, на прототипе Ford F-150 2021 года видны значительные изменения. Разработчики не стали скрывать переднюю часть пикапа, давая рассмотреть новые фары и решетку радиатора. Благодаря им F-150 выглядит современнее. Минимальный камуфляж кузова позволяет оценить дизайн нового пикапа.
Ford F-150 2021 года стал обладателем нового переднего бампера с горизонтальными фарами. Форма корпуса боковых зеркал также была переработана.
Интерьер F-150 будет кардинально отличаться от предшественника. Разработчики обещают более качественные материалы и современные технологии, в том числе мультимедийную систему с большим экраном.
Ford уже анонсировал гибридную и полностью электрическую версии для F-150 следующего поколения. Дебют пикапа ожидают либо на автомобильной выставке в Нью-Йорке в апреле, либо в Детройте в июне.
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Комментарии пользователей
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Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
супер конечно слов иет.
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