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21 февраля 2020, 23:31

Новый Ford F-150 попал в объективы фотокамер

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Фото: carscoops.com
Американский пикап Ford F-150 2021 модельного года снял часть черного объемного камуфляжа и теперь можно рассмотреть новый дизайн передней и задней части автомобиля.
Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер

Фото: carscoops.com

Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер

Фото: carscoops.com

Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер

Фото: carscoops.com

Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер

Фото: carscoops.com

Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер

Фото: carscoops.com

Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер
Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер
Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер
Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер
Новый Ford F 150 попал в объективы фотокамер
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Летом 2019 года на камеры фотошпионов попал новый автомобиль Ford. Прототип F-150 следующего поколения проходил дорожные испытания в массивном черном камуфляже. Тогда было сложно определить, какие изменения ждут пикап.

На новых фотографиях, которые сделали на Юго-Востоке Мичигана, на прототипе Ford F-150 2021 года видны значительные изменения. Разработчики не стали скрывать переднюю часть пикапа, давая рассмотреть новые фары и решетку радиатора. Благодаря им F-150 выглядит современнее. Минимальный камуфляж кузова позволяет оценить дизайн нового пикапа.

Ford F-150 2021 года стал обладателем нового переднего бампера с горизонтальными фарами. Форма корпуса боковых зеркал также была переработана.

Интерьер F-150 будет кардинально отличаться от предшественника. Разработчики обещают более качественные материалы и современные технологии, в том числе мультимедийную систему с большим экраном.

Ford уже анонсировал гибридную и полностью электрическую версии для F-150 следующего поколения. Дебют пикапа ожидают либо на автомобильной выставке в Нью-Йорке в апреле, либо в Детройте в июне.

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Отзывы по теме
Форум Ford F-150
Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
Сергей
Ford рассекретил F-150 2015 модельного года
супер конечно слов иет.
к.г.
Тормозные колодки Ford F150
Срочно торг
shevron
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Новый Ford F-150 попал в объективы фотокамер
{{material_127514}}Летом 2019 года на камеры фотошпионов попал новый автомобиль Ford. Прототип F-150 следующего поколения проходил дорожные испытания в массивном черном камуфляже. Тогда было сложно определить, какие изменения ждут пикап.На новых фотографиях, которые сделали на Юго-Востоке Мичигана, на прототипе Ford F-150 2021 года видны значительные изменения. Разработчики не стали скрывать переднюю часть пикапа, давая рассмотреть новые фары и решетку радиатора. Благодаря им F-150 выглядит современнее. Минимальный камуфляж кузова позволяет оценить дизайн нового пикапа.Ford F-150 2021 года стал обладателем нового переднего бампера с горизонтальными фарами. Форма корпуса боковых зеркал также была переработана.Интерьер F-150 будет кардинально отличаться от предшественника. Разработчики обещают более качественные материалы и современные технологии, в том числе мультимедийную систему с большим экраном.Ford уже анонсировал гибридную и полностью электрическую версии для F-150 следующего поколения. Дебют пикапа ожидают либо на автомобильной выставке в Нью-Йорке в апреле, либо в Детройте в июне.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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