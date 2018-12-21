21 декабря 2018, 00:33
Новый Ford Focus до России доберется, но нескоро
- 3353
- 0
Компания Ford представила Focus четвертого поколения еще в апреле 2018 года на специальном мероприятии в Германии. Производство для Европы стартовало летом. Но российским покупателям ждать новинку еще долго. Отечественная компания Ford Sollers поставит новый Focus на конвейер не ранее 2020 года.
Ранее мы писали
На специальном мероприятии в Германии Ford представил семейство Focus четвертого поколения. В компании новинки ...Читать далее
Сейчас ситуация осложняется двумя моментами. Во-первых, спрос на автомобили С-класса в нашей стране продолжает падать. Покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам. Доля сегмента С+ на российском рынке новых автомобилей сократилась до 6%. Велика вероятность того, что вложения в запуск производства Focus третьего поколения не окупились до сих пор. Поэтому Ford Sollers не торопится тратить средства на очередную модернизацию, а возможно, даже подумывает по примеру Nissan отдать предпочтение кроссоверам.
Вторая причина связана с моторной гаммой нового «Фокуса». Недавно в Китае и Турции в продажу поступила новая модификация с трехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 123 л.с. Аналогичными агрегатами с недавнего времени оснащаются российские Ford EcoSport. Но кроссоверы с таким мотором особым спросом не пользуются. По всей России дилерам удается продавать по 350 автомобилей в месяц. Для сравнения лидер сегмента, Hyundai Creta, каждый месяц расходится тиражом в 5,5 тыс. экземпляров. Возможно, Ford Sollers ждет, когда у нового Focus появится версия с атмосферной «четверкой».
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Да, странно
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве