21 декабря 2018, 00:33

Новый Ford Focus до России доберется, но нескоро

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Компания Ford представила Focus четвертого поколения еще в апреле 2018 года на специальном мероприятии в Германии. Производство для Европы стартовало летом. Но российским покупателям ждать новинку еще долго. Отечественная компания Ford Sollers поставит новый Focus на конвейер не ранее 2020 года.
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  Новый Ford Focus до России доберется, но нескоро Ford Focus Новый Ford Focus до России доберется, но нескоро Ford Focus Новый Ford Focus до России доберется, но нескоро Ford Focus Новый Ford Focus до России доберется, но нескоро Ford Focus Новый Ford Focus до России доберется, но нескоро
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На специальном мероприятии в Германии Ford представил семейство Focus четвертого поколения. В компании новинки ...
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Запускать производство «четвертого» Ford Focus в России не спешат. Да и собирать предшественника на заводе во Всеволожске начали тоже спустя полтора года после премьеры. Мировой дебют Ford Focus третьего поколения состоялся в январе 2010 года, а российский конвейер заработал только в июле 2011 года.

Сейчас ситуация осложняется двумя моментами. Во-первых, спрос на автомобили С-класса в нашей стране продолжает падать. Покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам. Доля сегмента С+ на российском рынке новых автомобилей сократилась до 6%. Велика вероятность того, что вложения в запуск производства Focus третьего поколения не окупились до сих пор. Поэтому Ford Sollers не торопится тратить средства на очередную модернизацию, а возможно, даже подумывает по примеру Nissan отдать предпочтение кроссоверам.

Вторая причина связана с моторной гаммой нового «Фокуса». Недавно в Китае и Турции в продажу поступила новая модификация с трехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 123 л.с. Аналогичными агрегатами с недавнего времени оснащаются российские Ford EcoSport. Но кроссоверы с таким мотором особым спросом не пользуются. По всей России дилерам удается продавать по 350 автомобилей в месяц. Для сравнения лидер сегмента, Hyundai Creta, каждый месяц расходится тиражом в 5,5 тыс. экземпляров. Возможно, Ford Sollers ждет, когда у нового Focus появится версия с атмосферной «четверкой».
Новинки и концепт кары Форд Фокус
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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Ford Focus обзавелся вседорожными версиями
Да, странно
Илья25
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
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Новый Ford Focus до России доберется, но нескоро
{{material_123043}}Запускать производство «четвертого» Ford Focus в России не спешат. Да и собирать предшественника на заводе во Всеволожске начали тоже спустя полтора года после премьеры. Мировой дебют Ford Focus третьего поколения состоялся в январе 2010 года, а российский конвейер заработал только в июле 2011 года.Сейчас ситуация осложняется двумя моментами. Во-первых, спрос на автомобили С-класса в нашей стране продолжает падать. Покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам. Доля сегмента С+ на российском рынке новых автомобилей сократилась до 6%. Велика вероятность того, что вложения в запуск производства Focus третьего поколения не окупились до сих пор. Поэтому Ford Sollers не торопится тратить средства на очередную модернизацию, а возможно, даже подумывает по примеру Nissan отдать предпочтение кроссоверам.Вторая причина связана с моторной гаммой нового «Фокуса». Недавно в Китае и Турции в продажу поступила новая модификация с трехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 123 л.с. Аналогичными агрегатами с недавнего времени оснащаются российские Ford EcoSport. Но кроссоверы с таким мотором особым спросом не пользуются. По всей России дилерам удается продавать по 350 автомобилей в месяц. Для сравнения лидер сегмента, Hyundai Creta, каждый месяц расходится тиражом в 5,5 тыс. экземпляров. Возможно, Ford Sollers ждет, когда у нового Focus появится версия с атмосферной «четверкой».
2018-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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