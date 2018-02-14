14 февраля 2018, 18:55

Новый Ford Focus: первое фото

Венгерское издание Vezess опубликовало первый снимок без камуфляжа нового хэтчбека Ford Focus, предназначенного для европейского рынка. Официальная презентация новинки ожидается в апреле. В продажу модель поступит ближе к концу года.
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Ford Focus
Выпускается с 1998 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Отзывов: 21
Ford Focus четвертого поколения попался в объективы фотошпионов во время съемки промо-материалов в Португалии. Ракурс, к сожалению, не очень удачный. Но новые светодиодные фары хэтчбека разглядеть все-таки можно. Ожидается, что решетка радиатора увеличится в размере и зрительно будет казаться расположенной ниже, чем раньше. Дизайн салона выполнят в духе новой Fiesta.

Ford Focus построят на новой платформе. Благодаря этому он прибавит в размерах (+50 мм в колесной базе), но станет легче (-50 кг массы). Линейка доступных двигателей в зависимости от региона будет состоять из бензиновых и дизельных агрегатов объемом 1,5 и 2 литра. Базовым для европейского рынка, возможно, станет трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 литр и мощностью в диапазоне от 100 до 140 л.с. Трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Помимо стандартной версии покупателям, по традиции, предложат люксовую модификацию Vignale, спортивные ST и ST-Line, а чуть позже появится вседорожный Active. Судя по красным суппортам, спойлеру и панорамной крыше, на фото запечатлена спортивная версия хэтчбека. 
 
На автосалоне в Женеве новый Focus мы не увидим. Презентация новинки состоится в середине апреля  на специальном мероприятии в одном из европейских городов. Первые автомобили поступят в салоны дилеров осенью. Выход модели на американский рынок откладывается из-за переноса производства на завод компании в Китай. 
Новинки и концепт кары Форд Фокус
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Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Новый Ford Focus: первое фото
{{model_421}}Ford Focus четвертого поколения попался в объективы фотошпионов во время съемки промо-материалов в Португалии. Ракурс, к сожалению, не очень удачный. Но новые светодиодные фары хэтчбека разглядеть все-таки можно. Ожидается, что решетка радиатора увеличится в размере и зрительно будет казаться расположенной ниже, чем раньше. Дизайн салона выполнят в духе новой Fiesta.Ford Focus построят на новой платформе. Благодаря этому он прибавит в размерах (+50 мм в колесной базе), но станет легче (-50 кг массы). Линейка доступных двигателей в зависимости от региона будет состоять из бензиновых и дизельных агрегатов объемом 1,5 и 2 литра. Базовым для европейского рынка, возможно, станет трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 литр и мощностью в диапазоне от 100 до 140 л.с. Трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.Помимо стандартной версии покупателям, по традиции, предложат люксовую модификацию Vignale, спортивные ST и ST-Line, а чуть позже появится вседорожный Active. Судя по красным суппортам, спойлеру и панорамной крыше, на фото запечатлена спортивная версия хэтчбека.  На автосалоне в Женеве новый Focus мы не увидим. Презентация новинки состоится в середине апреля  на специальном мероприятии в одном из европейских городов. Первые автомобили поступят в салоны дилеров осенью. Выход модели на американский рынок откладывается из-за переноса производства на завод компании в Китай. 
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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