2 апреля 2018, 21:46
Новый Ford Focus покажут через неделю
Премьера хэтчбека Ford Focus нового поколения состоится 10 апреля. Сборка автомобилей для Европы стартует летом в Германии, а для североамериканского рынка – на заводе компании Changan в Китае.
Опубликованный видео-тизер дает представление о задней части хэтчбека, дизайне колесных дисков, эмблемах, а также о форме передней оптики. Focus шестого поколения построят на новой архитектуре. Колесная база вырастет приблизительно на 50 миллиметров. Но благодаря использованию композитных материалов вес хэтчбека снизится на 50 килограмм.
|Ford Focus Titanium 1.6 MT
|1.6 л, 125 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 11.1 с, 190 км/ч
|4556 x 1823 x 1505 мм
|передний
|АИ-95, 6.0 л на 100 км
|1 106 000 руб
|Все характеристики
В число доступных опций войдут беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный экран, электропривод пятой двери, панорамный люк, а также премиальная аудиосистема Bang&Olufsen.
Покупателям предложат не менее пяти модификаций: стандартный хэтчбек и универсал, роскошную версию Vignale, спортивный вариант ST-Line, примерно через год появится «заряженная» версия ST и вседорожная модификация Active. А в 2020 году выкатят полноценный «горячий» хэтчбек Focus RS. Его 2,3-литровый двигатель дополнят гибридной надстройкой. Суммарная мощность установки должна превысить 400 л.с.
Сейчас в салонах российских дилеров Ford Focus пятого поколения продается с 1,6-литровым двигателем в двух вариантах мощности (105 и 125 л.с.), а также с 1,5-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «робот». Стоимость базовой версии начинается от 843 000 рублей.
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Отзывы по теме
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
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