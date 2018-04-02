2 апреля 2018, 21:46

Новый Ford Focus покажут через неделю

Премьера хэтчбека Ford Focus нового поколения состоится 10 апреля. Сборка автомобилей для Европы стартует летом в Германии, а для североамериканского рынка – на заводе компании Changan в Китае.
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Опубликованный видео-тизер дает представление о задней части хэтчбека, дизайне колесных дисков, эмблемах, а также о форме передней оптики. Focus шестого поколения построят на новой архитектуре. Колесная база вырастет приблизительно на 50 миллиметров. Но благодаря использованию композитных материалов вес хэтчбека снизится на 50 килограмм. 

Ford Focus Titanium 1.6 MT
1.6 л, 125 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 11.1 с, 190 км/ч
4556 x 1823 x 1505 мм
передний
АИ-95, 6.0 л на 100 км
1 106 000 руб
Все характеристики
В моторную гамму новинку войдут бензиновые турбированные двигатели семейства EcoBoost объемом 1,0 и 1,5 литра, а также 1,5- и 2,0-литровые дизельные агрегаты EcoBlue. Все двигатели работают в сочетани с «механикой» или 8-диапазонным «автоматом» (по другим данным – с 6-ступенчатым «роботом»).

В число доступных опций войдут беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный экран, электропривод пятой двери, панорамный люк, а также премиальная аудиосистема Bang&Olufsen.

Покупателям предложат не менее пяти модификаций: стандартный хэтчбек и универсал, роскошную версию Vignale, спортивный вариант ST-Line, примерно через год появится «заряженная» версия ST и вседорожная модификация Active. А в 2020 году выкатят полноценный «горячий» хэтчбек Focus RS. Его 2,3-литровый двигатель дополнят гибридной надстройкой. Суммарная мощность установки должна превысить 400 л.с.

Сейчас в салонах российских дилеров Ford Focus пятого поколения продается с 1,6-литровым двигателем в двух вариантах мощности (105 и 125 л.с.), а также с 1,5-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «робот». Стоимость базовой версии начинается от 843 000 рублей.
Новинки и концепт кары Форд Фокус
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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Новый Ford Focus покажут через неделю
Опубликованный видео-тизер дает представление о задней части хэтчбека, дизайне колесных дисков, эмблемах, а также о форме передней оптики. Focus шестого поколения построят на новой архитектуре. Колесная база вырастет приблизительно на 50 миллиметров. Но благодаря использованию композитных материалов вес хэтчбека снизится на 50 килограмм. {{params_55342}}В моторную гамму новинку войдут бензиновые турбированные двигатели семейства EcoBoost объемом 1,0 и 1,5 литра, а также 1,5- и 2,0-литровые дизельные агрегаты EcoBlue. Все двигатели работают в сочетани с «механикой» или 8-диапазонным «автоматом» (по другим данным – с 6-ступенчатым «роботом»).В число доступных опций войдут беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный экран, электропривод пятой двери, панорамный люк, а также премиальная аудиосистема Bang&Olufsen.Покупателям предложат не менее пяти модификаций: стандартный хэтчбек и универсал, роскошную версию Vignale, спортивный вариант ST-Line, примерно через год появится «заряженная» версия ST и вседорожная модификация Active. А в 2020 году выкатят полноценный «горячий» хэтчбек Focus RS. Его 2,3-литровый двигатель дополнят гибридной надстройкой. Суммарная мощность установки должна превысить 400 л.с.Сейчас в салонах российских дилеров Ford Focus пятого поколения продается с 1,6-литровым двигателем в двух вариантах мощности (105 и 125 л.с.), а также с 1,5-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «робот». Стоимость базовой версии начинается от 843 000 рублей.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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