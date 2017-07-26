Новый Ford Mustang должен стать быстрее Porsche 911
До 96 км/ч (60 миль в час) новинка сможет разогнаться быстрее, чем за 4 секунды. Таким показателям способствует пакет Performance Pack, который включает в себя шины Michelin Pilot Sport 4 S, а коробка должна быть в положении Drag Strip.
Трансмиссия представлена 10-скоростной автоматической коробкой передач, благодаря которой спорткар получил новый режим работы. Drag Strip обеспечивает отсутствие потери тяги при переключении скоростей, благодаря чему и развивается такая скорость всего за несколько секунд. Для сравнения, спорткупе Porsche 911 Carrera с мощностью 300 л.с. достигает первой сотни за 4,4 секунды, а модификация с 420-сильным «движком» - за 4,1 секунду.
Ожидается, что публике автомобиль будет представлен к концу текущего года, а предзаказ начнется в первые месяцы 2018 года. Стоимость модели пока не известна.
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