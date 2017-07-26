26 июля 2017, 10:39

Новый Ford Mustang должен стать быстрее Porsche 911

Американская компания готовится к выпуску нового поколения легендарного Mustang. По прогнозам создателей, автомобиль должен показать более впечатляющие динамические характеристики, чем Porsche 911.
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Ford Mustang
Выпускается с 2006 г.
Объявлений: 95
Отзывов: 1
Инженеры снабдили новый Mustang 5,2-литровым двигателем V8, выдающим мощность от 435 до 460 «лошадей» при 569 Нм крутящего момента. Также будет предложена вариация с 2,3-литровой «турбочетверкой» EcoBoost с отдачей 310 л.с.

До 96 км/ч (60 миль в час) новинка сможет разогнаться быстрее, чем за 4 секунды. Таким показателям способствует пакет Performance Pack, который включает в себя шины Michelin Pilot Sport 4 S, а коробка должна быть в положении Drag Strip.

Трансмиссия представлена 10-скоростной автоматической коробкой передач, благодаря которой спорткар получил новый режим работы. Drag Strip обеспечивает отсутствие потери тяги при переключении скоростей, благодаря чему и развивается такая скорость всего за несколько секунд. Для сравнения, спорткупе Porsche 911 Carrera с мощностью 300 л.с. достигает первой сотни за 4,4 секунды, а модификация с 420-сильным «движком» - за 4,1 секунду.

Ожидается, что публике автомобиль будет представлен к концу текущего года, а предзаказ начнется в первые месяцы 2018 года. Стоимость модели пока не известна.

Новинки и концепт кары Форд Мустанг

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американский тюнер сделал Mustang GT более агрессивным
Моя мечта!! Ford Mustang!!
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
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Новый Ford Mustang должен стать быстрее Porsche 911
{{model_2060}}Инженеры снабдили новый Mustang 5,2-литровым двигателем V8, выдающим мощность от 435 до 460 «лошадей» при 569 Нм крутящего момента. Также будет предложена вариация с 2,3-литровой «турбочетверкой» EcoBoost с отдачей 310 л.с. До 96 км/ч (60 миль в час) новинка сможет разогнаться быстрее, чем за 4 секунды. Таким показателям способствует пакет Performance Pack, который включает в себя шины Michelin Pilot Sport 4 S, а коробка должна быть в положении Drag Strip.Трансмиссия представлена 10-скоростной автоматической коробкой передач, благодаря которой спорткар получил новый режим работы. Drag Strip обеспечивает отсутствие потери тяги при переключении скоростей, благодаря чему и развивается такая скорость всего за несколько секунд. Для сравнения, спорткупе Porsche 911 Carrera с мощностью 300 л.с. достигает первой сотни за 4,4 секунды, а модификация с 420-сильным «движком» - за 4,1 секунду.Ожидается, что публике автомобиль будет представлен к концу текущего года, а предзаказ начнется в первые месяцы 2018 года. Стоимость модели пока не известна.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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