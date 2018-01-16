16 января 2018, 14:17

Новый Ford Ranger получил турбомотор

Новое поколение большого пикапа Ford Ranger официально представлено на автошоу в Детройте. Модель базируется на раме из высокопрочной стали, к которой крепятся передний и задний бамперы.
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  Новый Ford Ranger получил турбомотор Ford Новый Ford Ranger получил турбомотор
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Ford Ranger
Выпускается с 1999 г.
Новый от 1 369 000 до 1 615 000 Р
Отзывов: 6
Главное изменение у новинки произошло под капотом. Автомобиль приводится в движение 2,3-литровым бензиновым турбомотором семейства EcoBoost. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат». Пикап оснащается системой подключаемого полного привода, понижающим рядом в коробке передач и блокировкой заднего дифференциала. Примечательно, что предыдущая генерация машины комплектовалась исключительно 2,2- и 3,2-литровыми дизелями.

Что касается опций, то в перечень оснащения нового Ranger входят система автоматического торможения, функция слежения за слепыми зонами боковых зеркал, система предупреждения о выезде из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, а также мультимедийная система SYNC 3 с Apple CarPlay, Android Auto и точкой доступа Wi-Fi.

Выпускать новый Ranger будут на заводе Ford в Мичигане. Информация о старте продаж и комплектациях станет известна ближе к запуску модели.
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Новый Ford Ranger получил турбомотор
{{model_1787}} Главное изменение у новинки произошло под капотом. Автомобиль приводится в движение 2,3-литровым бензиновым турбомотором семейства EcoBoost. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат». Пикап оснащается системой подключаемого полного привода, понижающим рядом в коробке передач и блокировкой заднего дифференциала. Примечательно, что предыдущая генерация машины комплектовалась исключительно 2,2- и 3,2-литровыми дизелями.Что касается опций, то в перечень оснащения нового Ranger входят система автоматического торможения, функция слежения за слепыми зонами боковых зеркал, система предупреждения о выезде из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, а также мультимедийная система SYNC 3 с Apple CarPlay, Android Auto и точкой доступа Wi-Fi. Выпускать новый Ranger будут на заводе Ford в Мичигане. Информация о старте продаж и комплектациях станет известна ближе к запуску модели.
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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