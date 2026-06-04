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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 19:57

Новый формат ночных поездов: одноместные купе с завтраком и бизнес-сервисом

Новый формат ночных поездов: одноместные купе с завтраком и бизнес-сервисом

Личный комфорт, цена ниже СВ - как РЖД меняет правила ночных путешествий

Новый формат ночных поездов: одноместные купе с завтраком и бизнес-сервисом

На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе: личное пространство, завтрак, доступ в бизнес-зал и цена почти вдвое ниже СВ. Почему этот сервис уже называют революцией для деловых поездок и что отличает его от привычных вариантов - разбираемся в деталях.

На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе: личное пространство, завтрак, доступ в бизнес-зал и цена почти вдвое ниже СВ. Почему этот сервис уже называют революцией для деловых поездок и что отличает его от привычных вариантов - разбираемся в деталях.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте Москва – Санкт-Петербург стало важным событием на рынке ночных перевозок. Новый формат, который РЖД внедрили в состав «Экспресса» №3/4, предлагает пассажирам не только личное пространство, но и расширенный набор услуг по цене, которая почти вдвое ниже привычного СВ. Это решение уже называют революционным для деловых людей и частых поездок между столицами.

В каждом купе 1-го класса отсутствуют свободные полки — только широкое спальное место, днём трансформирующееся в удобное кресло. Внутри предусмотрены умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная вентиляция. Главное преимущество — полное отсутствие соседей: никаких очередей в туалет, риска за вещи или случайных разговоров ночью. Пассажир остаётся один на один с комфортом и тишиной.

Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ на том же маршруте (от 10 000 рублей). При этом в стоимость включено гораздо больше, чем просто место: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Ранее такой сервис был доступен только в самых дорогих категориях.

Маршрут «Экспресса» продуман для максимального отдыха: отправление поздним вечером, прибытие под утро, без остановок для высадки. Это значит, что ничто не мешает сну. Пассажиры отмечают спокойную атмосферу даже в часы пик, свободные туалеты и конфиденциальность поездки. Подобный подход уже вызвал интерес у тех, кто раньше выбирал самолёт или отель для ночного переезда.

Если сравнивать с другими предложениями на рынке, то в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака; «Красная стрела» и «Мегаполис» вовсе не предусматривают одноместных купе. Новый вагон занял нишу между стандартными купе и СВ: индивидуальное пространство и включённое питание по цене, доступной для бизнес-путешественников. Это не просто улучшение сервиса, а явный сигнал о смене философии: РЖД начинают конкурировать не только с авиаперевозками, но и с гостиницами, предлагая полноценный ночной отдых прямо в пути.

Если новый формат приживётся, его могут внедрить и на других популярных направлениях: Москва – Нижний Новгород, Москва – Казань, Санкт-Петербург – Адлер. Важно отметить, что подобные сервисы особенно востребованы на маршрутах с высокой деловой активностью и продолжительностью 6–10 часов. Судя по состоянию рынка, ночной поезд с одноместными купе становится альтернативой самолёту, и если РЖД удастся сохранить уровень сервиса, это может стать началом новой эпохи комфортных железнодорожных перевозок по России.

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