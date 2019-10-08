8 октября 2019, 14:59
Новый фургон Lada Van выйдет в 2020 году
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Фото: Никита Чуйко / kolesa.ru
В ноябре 2018 года впервые стало известно о планах АвтоВАЗа построить на базе Renault Dokker новую модель под брендом Lada. Сроки появления фургона на рынке назывались самые разные – от 2019 до 2022 и позднее. Сейчас источник, близкий к Волжскому заводу, говорит, что до дебюта новинки остались считанные месяцы.
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О новом автомобиле стало известно из заявки на специальный инвестиционный контракт (СПИК), который АвтоВАЗ подал в правительство РФ осенью 2018 года. В проектной документации новинка фигурирует под именем Lada Van. По одной из версий автомобиль построят на базе фургона Largus, по другой – он будет представлять собой перелицованный фургон Renault Dokker. По крайней мере, автомобиль, изображенный на снимке с презентации «Lada будущее», очень напоминает именно французскую модель. Дизайн передней части Lada Van непременно выполнят в фирменном X-стиле Lada.
В конце прошлого года АвтоВАЗ пообещал вывести на рынок в течение ближайших 7 лет 17 новых и обновленный моделей: 8 новинок и 9 «фейслифтов». Часть из них уже поступили в продажу, например, «заряженный» седан Vesta Sport, вариаторный Xray Cross, вседорожный универсал Granta Cross и драйверский седан Granta Active Drive. На очереди рестайлинговый седан Vesta. Среди самых ожидаемых – Lada Van и новая Lada 4x4.
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