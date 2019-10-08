Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
8 октября 2019, 14:59

Новый фургон Lada Van выйдет в 2020 году

  • 34
  • 0
Фото: Никита Чуйко / kolesa.ru
В ноябре 2018 года впервые стало известно о планах АвтоВАЗа построить на базе Renault Dokker новую модель под брендом Lada. Сроки появления фургона на рынке назывались самые разные – от 2019 до 2022 и позднее. Сейчас источник, близкий к Волжскому заводу, говорит, что до дебюта новинки остались считанные месяцы.
Новый фургон Lada Van выйдет в 2020 году

Фото взято из открытых источников

Ранее мы писали
Построенные на одной платформе B0, широко используемой бюджетниками Renault, Nissan и Lada, эти автомобили ...
Читать далее
Журналисты портала «Лада.Онлайн» решили выяснить, когда же появится обещанный фургон Lada Van. По информации источника, осведомленного о развитии проекта, продажи новинки планируют запустить летом 2020 года. Ранее сообщалось, что сборку модели наладят на первой нитке главного конвейера. 

О новом автомобиле стало известно из заявки на специальный инвестиционный контракт (СПИК), который АвтоВАЗ подал в правительство РФ осенью 2018 года. В проектной документации новинка фигурирует под именем Lada Van. По одной из версий автомобиль построят на базе фургона Largus, по другой – он будет представлять собой перелицованный фургон Renault Dokker. По крайней мере, автомобиль, изображенный на снимке с презентации «Lada будущее», очень напоминает именно французскую модель. Дизайн передней части Lada Van непременно выполнят в фирменном X-стиле Lada. 

В конце прошлого года АвтоВАЗ пообещал вывести на рынок в течение ближайших 7 лет 17 новых и обновленный моделей: 8 новинок и 9 «фейслифтов». Часть из них уже поступили в продажу, например, «заряженный» седан Vesta Sport, вариаторный Xray Cross, вседорожный универсал Granta Cross и драйверский седан Granta Active Drive. На очереди рестайлинговый седан Vesta. Среди самых ожидаемых – Lada Van и новая Lada 4x4.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Безопасность детей на дорогах. Что нужно менять
Самые неликвидные автомобили в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый фургон Lada Van выйдет в 2020 году
{{material_122317}}Журналисты портала «Лада.Онлайн» решили выяснить, когда же появится обещанный фургон Lada Van. По информации источника, осведомленного о развитии проекта, продажи новинки планируют запустить летом 2020 года. Ранее сообщалось, что сборку модели наладят на первой нитке главного конвейера. О новом автомобиле стало известно из заявки на специальный инвестиционный контракт (СПИК), который АвтоВАЗ подал в правительство РФ осенью 2018 года. В проектной документации новинка фигурирует под именем Lada Van. По одной из версий автомобиль построят на базе фургона Largus, по другой – он будет представлять собой перелицованный фургон Renault Dokker. По крайней мере, автомобиль, изображенный на снимке с презентации «Lada будущее», очень напоминает именно французскую модель. Дизайн передней части Lada Van непременно выполнят в фирменном X-стиле Lada. В конце прошлого года АвтоВАЗ пообещал вывести на рынок в течение ближайших 7 лет 17 новых и обновленный моделей: 8 новинок и 9 «фейслифтов». Часть из них уже поступили в продажу, например, «заряженный» седан Vesta Sport, вариаторный Xray Cross, вседорожный универсал Granta Cross и драйверский седан Granta Active Drive. На очереди рестайлинговый седан Vesta. Среди самых ожидаемых – Lada Van и новая Lada 4x4.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Самара Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.