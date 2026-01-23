Как цифровое искусство меняет восприятие японских спорткаров — удивит ли GR GT?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 15:26

Новый Gazoo Racing GR GT: виртуальный суперкар с агрессивным обвесом и заниженной посадкой

Новый Gazoo Racing GR GT: виртуальный суперкар с агрессивным обвесом и заниженной посадкой

Как цифровое искусство меняет восприятие японских спорткаров — удивит ли GR GT?

Новый Gazoo Racing GR GT: виртуальный суперкар с агрессивным обвесом и заниженной посадкой

Виртуальный художник создал дерзкий образ GR GT. Японский спорткар получил экстремальный обвес и заниженную подвеску. Цена может удивить даже поклонников эксклюзива. Внутри - детали и неожиданные нюансы.

Виртуальный художник создал дерзкий образ GR GT. Японский спорткар получил экстремальный обвес и заниженную подвеску. Цена может удивить даже поклонников эксклюзива. Внутри - детали и неожиданные нюансы.

В автомобильном мире 2026 года анонсы виртуальных концептов иногда вызывают не меньший ажиотаж, чем реальные премьеры. На этот раз в центре внимания оказался Gazoo Racing GR GT — спорткар, который в цифровой реальности превратился в нечто большее, чем просто очередная инновация японского автопрома.

Вдохновением для этого образа послужил не только трейлер Forza Horizon 6, где GR GT мелькает на фоне сакуры, пагод и величественной Фудзи, но и стремление Toyota вывести суббренд Gazoo Racing на новый уровень. Теперь это самостоятельная марка, и японцы не собираются останавливаться на достигнутом.

Особое внимание привлекла работа российского художника Михаила Сачко, известного в соцсетях как «mikhail_sachko». Его виртуальный проект — это не просто GR GT, а настоящий суперкар с заниженной подвеской, широкими арками и агрессивным аэродинамическим обвесом. Автомобиль буквально прижат к асфальту, а массивные тормоза с красными суппортами подчёркивают его боевой настрой.

В этом цифровом воплощении GR GT выглядит так, словно готов бросить вызов не только на треке, но и на улицах мегаполиса. Широкие колёсные арки, чёткие линии кузова, выразительный передний сплиттер и крупный диффузор сзади — каждая деталь говорит о том, что перед нами машина, созданная для эффекта и привлечения внимания.

Технические характеристики в проекте остались стоковыми: под капотом — гибридный V8 объёмом 4,0 литра с двумя турбинами. Мощности должно хватить для конкуренции с Chevrolet Corvette E-Ray, хотя точные цифры никто не раскрывает. Примечательно, что на кузове нет ни одного логотипа Toyota — Gazoo Racing теперь позиционируется как самостоятельная сила.

Однако есть нюанс, который может охладить пыл даже самых преданных фанатов: по слухам, цена такого автомобиля может достигать 225 тысяч долларов. Это почти вдвое больше, чем у Corvette E-Ray 2026 года, который стартует со 108 600 долларов. Вопрос в том, готовы ли покупатели платить за эксклюзивность и дерзкий дизайн?

Виртуальный обвес, созданный Михаилом Сачко, мог бы стать отличной основой для реального тюнинг-пакета, если бы Gazoo Racing решила сотрудничать с известным ателье. Такой шаг точно привлёк бы внимание к бренду и позволил бы выделиться на фоне конкурентов.

Поклонники японских спорткаров уже спорят: нужен ли GR GT такой экстремальный облик или лучше придерживаться классики? Но ясно одно — цифровое искусство способно не только вдохновлять, но и менять восприятие целых автомобильных марок.

Упомянутые модели: Toyota Grand Hiace
Упомянутые марки: Toyota, Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Шевроле

Похожие материалы Тойота, Шевроле

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Уссурийск Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться