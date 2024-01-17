Новый Geely Atlas для России: все комплектации и цены

Ранее мы писали 5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно ... Читать далее

О дате начала продаж обещают сообщить дополнительно, но цены уже известны. Кроссовер в стартовой, но достаточно богатой комплектации Luxury получил 19-дюймовые колесные диски, полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель, 13,2-дюймовый экран медиасистемы, электропривод передних кресел, беспроводную зарядку для смартфона, 4 USB-разъема, систему бесключевого доступа с дистанционным запуском двигателя, камеры кругового обзора, парктроники спереди и сзади, комплекс систем активной безопасности. Стандартный зимний пакет включает обогрев всех сидений, руля, зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Стоит такой автомобиль от 3 194 990 рублей. С учетом всех скидок итоговую сумму можно снизить до 2 844 990 рублей.

Geely Atlas в версии Flagship дополнительно получил сервопривод двери багажного отделения, проекционный экран, аудиосистему с 11 динамиками, вентиляцию передних сидений и электрорегулировку поясничного подпора в четырех направлениях для кресла водителя, а также опцию «цветомузыки», когда аудиосистема синхронизирована с интерьерной подсветкой. Цена – от 3 394 990 рублей или с учетом скидок – 3 044 990 рублей.

Фото: Geely

Наконец, топовая комплектация Flagship Sport отличается 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и двухцветной окраской кузова, когда в черный цвет выкрашены молдинги, рейлинги, корпуса боковых зеркал и крыша. По всей ширине радиаторной решетки протянулась светодиодная полоса ДХО, а на рукоятке селектора роботизированной КПП появилась декоративная накладка. Цена – от 3 494 990 рублей или со скидками – 3 144 990 рублей.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах