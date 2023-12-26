Новый Geely Atlas для России: яркий дизайн, 200 сил и продвинутая электроника
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Новинка построена на совместной с Volvo платформе CMA. Под капот поместили безальтернативный 2,0-литровый мотор, который в российской версии выдает 200 л.с. и 235 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно передний, хотя в будущем не исключено появление версий 4х4.
Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Уже в базе у кроссовера есть 19-дюймовые колесные диски, полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, 13,2-дюймовый экран медиасистемы, электропривод передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, 4 USB-разъема, система бесключевого доступа с дистанционным запуском двигателя, камеры кругового обзора, парктроники спереди и сзади, комплекс систем активной безопасности. Зимний пакет включает обогрев всех сидений, руля, зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
В комплектации Flagship появляется сервопривод двери багажного отделения, проекционный экран, аудиосистема с 11 динамиками, вентиляция передних сидений и электрорегулировка поясничного подпора в четырех направлениях для кресла водителя. Топовая Flagship Sport отличается 20-дюймовыми колесами, двухцветной окраской кузова и светодиодной полосой по краю капота. Цены обещают опубликовать в начале января. Сейчас Geely Atlas Pro стоит от 2,8 до 3,4 млн рублей.
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Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин которой была высокая склонность к коррозии. Сейчас ситуация изменилась.Читать далее
-
26.07.2023, 11:37
Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в России
Российский авторынок постепенно смещается в сторону Поднебесной. И если в продажах новых автомобилей китайцы доминируют уже не первый месяц, то вторичный рынок им еще предстоит завоевать.Читать далее
-
13.11.2022, 10:03
5 самых доступных в России китайских кроссоверов с полным приводом
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24.09.2022, 23:37
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Места корейских, японских и европейских моделей на российском рынке постепенно занимают китайские автомобили. Компании из Поднебесной делают ставку на самый востребованный сегмент SUV.Читать далее
-
05.08.2022, 17:42
Кот вцепился в лицо водителя Geely и спровоцировал ДТП
Сотрудники подмосковного МЧС пришли на помощь пострадавшим в аварии, виновником которой стал домашний кот. Инцидент произошел на подъезде к садоводству «Ромашка» в Ногинском районе.Читать далее
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