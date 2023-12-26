Новый Geely Atlas для России: яркий дизайн, 200 сил и продвинутая электроника

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Кроссовер Geely Atlas вышел на российский рынок в 2017 году, в 2021-м в продажу поступила рестайлинговая версия с приставкой Pro. Сейчас модель меняет поколение. Ожидается, что в нашу страну привезут длиннобазную версию, известную в Китае под именем Boyue L. Его длина составляет 4 670 мм (+126 мм), а колесная база – 2 777 мм (+107 мм). Новый Geely Atlas можно рассматривать как одноклассника Skoda Kodiaq и прямого конкурента Chery Tiggo 8.

Новинка построена на совместной с Volvo платформе CMA. Под капот поместили безальтернативный 2,0-литровый мотор, который в российской версии выдает 200 л.с. и 235 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно передний, хотя в будущем не исключено появление версий 4х4.

Фото: Geely

Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Уже в базе у кроссовера есть 19-дюймовые колесные диски, полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, 13,2-дюймовый экран медиасистемы, электропривод передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, 4 USB-разъема, система бесключевого доступа с дистанционным запуском двигателя, камеры кругового обзора, парктроники спереди и сзади, комплекс систем активной безопасности. Зимний пакет включает обогрев всех сидений, руля, зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Фото: Geely

В комплектации Flagship появляется сервопривод двери багажного отделения, проекционный экран, аудиосистема с 11 динамиками, вентиляция передних сидений и электрорегулировка поясничного подпора в четырех направлениях для кресла водителя. Топовая Flagship Sport отличается 20-дюймовыми колесами, двухцветной окраской кузова и светодиодной полосой по краю капота. Цены обещают опубликовать в начале января. Сейчас Geely Atlas Pro стоит от 2,8 до 3,4 млн рублей.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р )

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