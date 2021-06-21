Новый Geely Atlas Pro: раскрыты российские комплектации
Фото: vchitaisya.ru
Российским покупателям предложат два варианта комплектации: Flagship и Flagship+. Кроссовер оснащен безальтернативным полуторалитровым турбомотором мощностью 177 л.с., который сочетается с преселективным роботом 7DCT и системой мягкого гибрида 48V EMS. Также модель оснащена системой Start/Stop, способной сэкономить до 15% топлива. Паркетник идёт с полным приводом с электронной муфтой и 4 режимами движения.
В комплектации Flagship стоит полностью светодиодная оптика, датчики дождя и света, подсветка зон выхода. Кроссовер оснащен двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с экраном размером 12,3 дюймов. В салоне обивка сидений выполнена из экокожи. Вариант Flagship+ отличается панорамной крышей и люком с электроприводом.
Geely Atlas Pro также оснащен следующими ассистентами: помощь при подъеме и спуске, удержание в полосе, автоматическое торможение перед объектами, интеллектуальный круиз-контроль.
Российские цены будут объявлены 28 июня на официальной премьере, заказы начнут принимать уже на следующий день. А продажи стартуют в августе.
- 1 370 000 РGeely Atlas 2019 в Москве
- 1 300 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 199 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 410 508 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 310 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 289 000 РGeely Atlas 2019 в Москве
- 1 347 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 555 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 600 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 794 990 РGeely Atlas 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий