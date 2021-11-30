Новый Genesis G90: первые официальные фото (седан и лимузин)
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Еще одно интересное решение – капот Clamshell Hood, который объединяет в одну панель капот и крылья. Это сделано, чтобы устранить зазоры между кузовными элементами и создать впечатление гладкости. Сходящиеся к корме линии на боковинах воплощают мощность и динамику.
Вместе с фотографиями седана Genesis опубликовала и изображения версии с удлиненной на 190 мм колесной базой. Лимузин Genesis G90 L отличается расширенным хромированным декором и 20-дюймовыми колесами оригинального дизайна. Полноценная премьера Genesis G90 второго поколения состоится в середине декабря 2021 года, после чего откроют прием заказов в Южной Корее и назовут сроки выхода новинки на другие рынки.
- 5 800 000 РGenesis G90 2020 в Москве
- 5 250 000 РGenesis G90 2019 в Москве
- 5 310 000 РGenesis G90 2019 в Москве
- 3 370 000 РGenesis G90 2017 в Москве
- 8 245 000 РGenesis G90 2021 в Москве
- 5 750 000 РGenesis G90 2019 в Москве
- 9 300 000 РGenesis G90 2021 в Москве
- 4 897 000 РGenesis G90 2020 в Москве
- 2 930 000 РGenesis G90 2017 в Москве
- 9 500 000 РGenesis G90 2021 в Москве
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