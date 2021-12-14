Новый Genesis G90 составит достойную конкуренцию Mercedes-Maybach
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
В оснащение нового Genesis G90 вошло полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеска. Она умеет заранее подстраиваться под дорожные условия благодаря фронтальной камере, которая «бьет» на расстояние 100 метров перед автомобилем и распознает ямы и неровности. Клиренс может увеличиваться на 10 – 25 мм.
Под капотом стандартного седана трудится 3,5-литровый бензиновый турбомотор T-GDi отдачей 380 сил в паре с 8-диапазонным «автоматом». Лимузин получит в дополнение к агрегату электрический довесок, характеристики которого пока не сообщаются.
В список оснащения входят ионизатор воздуха и ароматизатор с тремя встроенными ароматами: тонизирующий The Driver's Awakening, природный The Great Outdoors и романтический My Favorite Place. Также впервые появилась система, которая в зависимости от настроения пассажиров регулирует настройки аудиосистемы Bang & Olufsen (23 динамика), атмосферной подсветки, ароматизатора и электрических шторок.
Дилеры в Южной Корее начнут принимать заказы уже с 17 декабря. Первые клиенты получат свои автомобили в следующем году. Цены пока не называются. Седан Genesis G90 предыдущего поколения стоит в России от 6 975 000 рублей и предлагается с тремя бензиновыми моторами на выбор: мощностью 309, 370 и 413 сил.
- 5 800 000 РGenesis G90 2020 в Москве
- 5 250 000 РGenesis G90 2019 в Москве
- 5 310 000 РGenesis G90 2019 в Москве
- 10 100 000 РGenesis G90 2021 в Москве
- 2 350 000 РGenesis G90 2016 в Москве
- 8 245 000 РGenesis G90 2021 в Москве
- 7 560 000 РGenesis G90 2020 в Москве
- 9 300 000 РGenesis G90 2021 в Москве
- 4 897 000 РGenesis G90 2020 в Москве
- 2 930 000 РGenesis G90 2017 в Москве
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