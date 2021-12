Новый Genesis G90 составит достойную конкуренцию Mercedes-Maybach

Ранее мы писали Новый Genesis G90: первые официальные фото (седан и лимузин) Компания Genesis опубликовала первые изображения флагманского Genesis G90 нового поколения. По словам представителей ... Читать далее

Официальные фото экстерьера Genesis опубликовала две недели назад, а сейчас поделилась изображениями салона и техническими характеристиками. Длина стандартной версии составляет 5 275 мм (+70 мм по сравнению с предшественником), а размер колёсной базы – 3 180 мм (+20 мм). Лонг-версия достигает 5 465 мм в длину, а расстояние между осями – 3 370 мм. Ширина и высота автомобилей одинаковые: 1 930 мм и 1 490 мм.

В оснащение нового Genesis G90 вошло полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеска. Она умеет заранее подстраиваться под дорожные условия благодаря фронтальной камере, которая «бьет» на расстояние 100 метров перед автомобилем и распознает ямы и неровности. Клиренс может увеличиваться на 10 – 25 мм.

Под капотом стандартного седана трудится 3,5-литровый бензиновый турбомотор T-GDi отдачей 380 сил в паре с 8-диапазонным «автоматом». Лимузин получит в дополнение к агрегату электрический довесок, характеристики которого пока не сообщаются.

В список оснащения входят ионизатор воздуха и ароматизатор с тремя встроенными ароматами: тонизирующий The Driver's Awakening, природный The Great Outdoors и романтический My Favorite Place. Также впервые появилась система, которая в зависимости от настроения пассажиров регулирует настройки аудиосистемы Bang & Olufsen (23 динамика), атмосферной подсветки, ароматизатора и электрических шторок.

Дилеры в Южной Корее начнут принимать заказы уже с 17 декабря. Первые клиенты получат свои автомобили в следующем году. Цены пока не называются. Седан Genesis G90 предыдущего поколения стоит в России от 6 975 000 рублей и предлагается с тремя бензиновыми моторами на выбор: мощностью 309, 370 и 413 сил.

Упомянутые модели: Genesis G90 (от 4 775 000 Р )