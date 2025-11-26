Zeekr 8x удивит роскошью и технологиями – что скрывают первые фото

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 06:59

Новый гибридный кроссовер Zeekr 8x: 400 кВт мощности и запас хода 400 км

В сеть попали свежие снимки Zeekr 8x. Автомобиль обещает стать флагманом среди гибридных SUV. Ожидается премьера в конце 2025 года. Подробности о характеристиках и оснащении держатся в секрете. Эксперты уже сравнивают новинку с лидерами рынка.

В Китае на дорогах общего пользования заметили прототип нового большого гибридного кроссовера Zeekr 8x. По информации DRD, производитель готовит модель к официальному дебюту в четвертом квартале 2025 года. Автомобиль ориентирован на покупателей, которым важны простор, мощность и современные технологии.

Zeekr 8x построен на платформе SEA-S, рассчитанной на гибридные силовые установки и высоковольтной архитектурой 900 В. В движение кроссовер приводит связка из 2,0-литрового турбомотора и двух электродвигателей, обеспечивающих полный привод. Совокупная отдача достигает 400 кВт (544 л.с.), а крутящий момент – около 700 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды.

Батарея емкостью 70 кВт·ч, заряд батареи с 10% до 80% можно восполнить всего за 15 минут, пятиминутная подзарядка добавит примерно 200 км пробега. Также доступна версия с аккумулятором на 55 кВт·ч. Запас хода по циклу CLTC на электротяге составляет 400 км, общая дальность с полным баком и заряженной аккумуляторной батареей – более 1200 км. Средний расход топлива для шестиместной версии составляет около 5,1 л на 100 км.

Внутри Zeekr 8x обеспечивает премиальный комфорт. Салон рассчитан на шестерых: передние кресла отделаны натуральной кожей Nappa, оснащены электрорегулировками, вентиляцией, подогревом и умеренным массажем. Второй ряд – это раздельные «авиационные» сиденья с индивидуальными подставками для ног, наклоном спинки до 121° и заслонкой климат-контроля. Третий ряд предлагает 652 мм пространства для коленей, что превосходит показатели некоторых конкурентов. При сложенных задних сиденьях объем багажника достигает 1980 литров.

Технологическое оснащение впечатляет: в центре передней панели установлен 14,6-дюймовый сенсорный экран с поддержкой жестов и наклоном управления для пассажира, полностью цифровая приборная панель (8,8 дюйма). Интеллектуальные функции обеспечивают два мощных процессора – один для мультимедиа, другой для автопилота. В арсенале – лидары, камеры, радары и ультразвуковые датчики. Система поддерживает функции движения по трассе и в городе без карты, автоматическую парковку и объезд поворота.

Согласно предварительным данным, Zeekr 8x будет конкурировать с такими моделями, как Li Auto L8 и Aito M8. Ожидается, что стоимость новинки составит от 300 до 450 тысяч юаней (примерно 3,33–5 млн рублей).

Упомянутые марки: Zeekr
