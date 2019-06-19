19 июня 2019, 00:32

Новый гиперкар Aston Martin назовут Valhalla

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Компания Aston Martin официально подтвердила, что новое среднемоторное купе, ранее известное под индексом AM-RB 003, получит имя Valhalla. Всего обещают построить 500 экземпляров модели. Первые поставки ожидаются в 2021 году.
Новый гиперкар Aston Martin назовут Valhalla
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После нескольких месяцев слухов и спекуляций компания Aston Martin официально подтвердила, что новый гиперкар ...
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Глава Aston Martin Энди Палмер сообщил, что новый гиперкар назовут Valhalla. Вальхалла (Вальгалла) – в скандинавской мифологии это рай для павших воинов. Валькирии реют на крылатых конях над полем битвы и сопровождают избранных в Вальхаллу, где затем прислуживают им за столом. Ожидается, что Aston Martin Valhalla станет более простой и утилитарной версией гиперкара Aston Martin Valkyrie. Но как и мифическая Вальхалла – этот автомобиль не для простых смертных. Тираж составит всего 500 экземпляров.

По словам Энди Палмера, имена моделей Aston Martin неизменно привлекают к себе внимание, поскольку или вызывают яркие эмоциональные ассоциации, или рассказывают увлекательные истории. Aston Martin Valhalla следует по пятам за Valkyrie, сочетая в себе оригинальность и преемственность. Скандинавская мифология настолько богата и разнообразна, что изначально было понятно – модель с сухим индексом AM-RB 003 должна продолжить историю, начатую «Валькирией».

Технические подробности новинки пока не раскрываются. По предварительной информации, гиперкар оснастят гибридной силовой установкой на основе турбированного мотора V6. Суммарная отдача приблизится к 1000 л.с. Работа над гиперкаром шла в сотрудничестве с компанией Red Bull Advanced Technologies и, в частности, с Адрианом Ньюи - знаменитым инженером, создававшим болиды Формулы-1. Новинка получит уникальное антикрыло FlexFoil, которое способно изменять величину прижимной силы, не создавая при этом ни шума, ни турбулентности, ни дополнительного сопротивления. Массу Valhalla обещают удержать в пределах 1 350 килограммов. Первые покупатели получат свои автомобили в 2021 году. Цена превысит отметку в 1 млн долларов.

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Cyber Snipa
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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Новый гиперкар Aston Martin назовут Valhalla
{{material_125264}}Глава Aston Martin Энди Палмер сообщил, что новый гиперкар назовут Valhalla. Вальхалла (Вальгалла) – в скандинавской мифологии это рай для павших воинов. Валькирии реют на крылатых конях над полем битвы и сопровождают избранных в Вальхаллу, где затем прислуживают им за столом. Ожидается, что Aston Martin Valhalla станет более простой и утилитарной версией гиперкара Aston Martin Valkyrie. Но как и мифическая Вальхалла – этот автомобиль не для простых смертных. Тираж составит всего 500 экземпляров.По словам Энди Палмера, имена моделей Aston Martin неизменно привлекают к себе внимание, поскольку или вызывают яркие эмоциональные ассоциации, или рассказывают увлекательные истории. Aston Martin Valhalla следует по пятам за Valkyrie, сочетая в себе оригинальность и преемственность. Скандинавская мифология настолько богата и разнообразна, что изначально было понятно – модель с сухим индексом AM-RB 003 должна продолжить историю, начатую «Валькирией».Технические подробности новинки пока не раскрываются. По предварительной информации, гиперкар оснастят гибридной силовой установкой на основе турбированного мотора V6. Суммарная отдача приблизится к 1000 л.с. Работа над гиперкаром шла в сотрудничестве с компанией Red Bull Advanced Technologies и, в частности, с Адрианом Ньюи - знаменитым инженером, создававшим болиды Формулы-1. Новинка получит уникальное антикрыло FlexFoil, которое способно изменять величину прижимной силы, не создавая при этом ни шума, ни турбулентности, ни дополнительного сопротивления. Массу Valhalla обещают удержать в пределах 1 350 килограммов. Первые покупатели получат свои автомобили в 2021 году. Цена превысит отметку в 1 млн долларов.
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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