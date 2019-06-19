Новый гиперкар Aston Martin назовут Valhalla
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Компания Aston Martin официально подтвердила, что новое среднемоторное купе, ранее известное под индексом AM-RB 003, получит имя Valhalla. Всего обещают построить 500 экземпляров модели. Первые поставки ожидаются в 2021 году.
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По словам Энди Палмера, имена моделей Aston Martin неизменно привлекают к себе внимание, поскольку или вызывают яркие эмоциональные ассоциации, или рассказывают увлекательные истории. Aston Martin Valhalla следует по пятам за Valkyrie, сочетая в себе оригинальность и преемственность. Скандинавская мифология настолько богата и разнообразна, что изначально было понятно – модель с сухим индексом AM-RB 003 должна продолжить историю, начатую «Валькирией».
Технические подробности новинки пока не раскрываются. По предварительной информации, гиперкар оснастят гибридной силовой установкой на основе турбированного мотора V6. Суммарная отдача приблизится к 1000 л.с. Работа над гиперкаром шла в сотрудничестве с компанией Red Bull Advanced Technologies и, в частности, с Адрианом Ньюи - знаменитым инженером, создававшим болиды Формулы-1. Новинка получит уникальное антикрыло FlexFoil, которое способно изменять величину прижимной силы, не создавая при этом ни шума, ни турбулентности, ни дополнительного сопротивления. Массу Valhalla обещают удержать в пределах 1 350 килограммов. Первые покупатели получат свои автомобили в 2021 году. Цена превысит отметку в 1 млн долларов.
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У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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