2 марта 2018, 15:24

Новый GMC Sierra с карбоновым багажником

Компания GMC представила новый пикап Sierra, изюминкой которого стала грузовая платформа, выстланная карбоновыми панелями. Продажи новинки в США начнутся осенью нынешнего года.
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  Новый GMC Sierra с карбоновым багажником GMC Sierra Новый GMC Sierra с карбоновым багажником GMC Sierra Новый GMC Sierra с карбоновым багажником GMC Sierra Новый GMC Sierra с карбоновым багажником GMC Sierra Новый GMC Sierra с карбоновым багажником
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фото
  
GMC Sierra
Выпускается с 2002 г.
Новый GMC Sierra получил другую светодиодную оптику, бампер иной формы и новую радиаторную решетку. В конструкции автомобиля много алюминия. Алюминиевыми стали двери и капот. Но крышу и крылья, по-прежнему, делают из стали. Грузовая платформа предлагается в двух вариантах: классическом стальном и новом карбоновом. Багажник с углепластиковым покрытием не только облегчает конструкцию, но и более устойчив к вмятинам, царапинам и коррозии.

Буксировочная система ProGrade Trailering новинки дополнена встроенным приложением. Оно поможет проверить электрические системы прицепа (фары, тормоза) и напомнит о плановом ТО. Впервые у пикапа появилась задняя многофункциональная дверца MultiPro с откидной секцией. Она поможет оградить длинномерные грузы и обеспечит легкий доступ к грузовой платформе. Кроме того, ее можно использоваться как мобильное рабочее место.

В линейку двигателей Sierra нового поколения войдут бензиновые и дизельные агрегаты. Среди первых – «восьмерки» объемом 6,2 и 5,3 литра, оснащенные системой Dynamic Fuel Management, которая, в зависимости от нагрузки, позволяет отключать от одного до семи цилиндров. Дизель пока только один – 3-литровая рядная «шестерка». Трансмиссия – 10-диапазонный «автомат».

В список электронных помощников вошли система контроля слепых зон, система обнаружения пешеходов и функция экстренного торможения при движении на небольших скоростях. На зеркало заднего вида теперь выводится изображение с камеры. В салоне - мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией.

Новинки и концепт кары Джи Эм Си, ГМС Сиерра
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Новый GMC Sierra с карбоновым багажником
{{model_464}}Новый GMC Sierra получил другую светодиодную оптику, бампер иной формы и новую радиаторную решетку. В конструкции автомобиля много алюминия. Алюминиевыми стали двери и капот. Но крышу и крылья, по-прежнему, делают из стали. Грузовая платформа предлагается в двух вариантах: классическом стальном и новом карбоновом. Багажник с углепластиковым покрытием не только облегчает конструкцию, но и более устойчив к вмятинам, царапинам и коррозии.Буксировочная система ProGrade Trailering новинки дополнена встроенным приложением. Оно поможет проверить электрические системы прицепа (фары, тормоза) и напомнит о плановом ТО. Впервые у пикапа появилась задняя многофункциональная дверца MultiPro с откидной секцией. Она поможет оградить длинномерные грузы и обеспечит легкий доступ к грузовой платформе. Кроме того, ее можно использоваться как мобильное рабочее место.В линейку двигателей Sierra нового поколения войдут бензиновые и дизельные агрегаты. Среди первых – «восьмерки» объемом 6,2 и 5,3 литра, оснащенные системой Dynamic Fuel Management, которая, в зависимости от нагрузки, позволяет отключать от одного до семи цилиндров. Дизель пока только один – 3-литровая рядная «шестерка». Трансмиссия – 10-диапазонный «автомат».В список электронных помощников вошли система контроля слепых зон, система обнаружения пешеходов и функция экстренного торможения при движении на небольших скоростях. На зеркало заднего вида теперь выводится изображение с камеры. В салоне - мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией.
2018-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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