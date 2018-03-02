2 марта 2018, 15:24
Новый GMC Sierra с карбоновым багажником
Компания GMC представила новый пикап Sierra, изюминкой которого стала грузовая платформа, выстланная карбоновыми панелями. Продажи новинки в США начнутся осенью нынешнего года.
GMC Sierra
Выпускается с 2002 г.
Буксировочная система ProGrade Trailering новинки дополнена встроенным приложением. Оно поможет проверить электрические системы прицепа (фары, тормоза) и напомнит о плановом ТО. Впервые у пикапа появилась задняя многофункциональная дверца MultiPro с откидной секцией. Она поможет оградить длинномерные грузы и обеспечит легкий доступ к грузовой платформе. Кроме того, ее можно использоваться как мобильное рабочее место.
В линейку двигателей Sierra нового поколения войдут бензиновые и дизельные агрегаты. Среди первых – «восьмерки» объемом 6,2 и 5,3 литра, оснащенные системой Dynamic Fuel Management, которая, в зависимости от нагрузки, позволяет отключать от одного до семи цилиндров. Дизель пока только один – 3-литровая рядная «шестерка». Трансмиссия – 10-диапазонный «автомат».
В список электронных помощников вошли система контроля слепых зон, система обнаружения пешеходов и функция экстренного торможения при движении на небольших скоростях. На зеркало заднего вида теперь выводится изображение с камеры. В салоне - мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией.
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подскажите есть ли GMC Envoy клуб\форум ???
to мегавольт: Ну пока, что Вы первый с этим авто. Поэтому можете оставлять отзыв в соответствующем разделе. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
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