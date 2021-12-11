Новый год и новые штрафы: что изменится в ПДД в 2022 году
Опасная езда и тонировка
В новом году за опасное вождение придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Кроме того, если вас второй раз остановят без ВУ при себе, сумма штрафа может вырасти и достигнуть 30 тыс. рублей, а также вас смогут приговорить к общественным работам сроком до 60 часов. Сейчас за подобное можно отделаться суммой от 5 до 15 тыс. рублей.
За тонировку, если первое предупреждение вы не услышали, придется выложить в следующем году уже 5000 рублей, а не 500, как сейчас, если поправки одобрят.
Появится «средняя скорость»
Новое понятие, прописанное в КоАП, лишит водителей права обжаловать штраф за превышение скорости. Размеры штрафов не изменятся и все также составят от 500 до 5000 рублей, при превышении средней скорости на 80 км/ч может грозить также лишение прав сроком на 6 месяцев.
Грязные номера и низкая скорость
За нечитаемые номерные знаки, неважно, по причине старости или загрязнения, штраф за повторное нарушение может вырасти в 10 раз, с 500 до 5000 рублей. Водителю также может грозить лишение прав сроком на 3 месяца.
Также в три раза может возрасти размер штрафа за движение по автомагистрали на скорости ниже 50 км/ч, он составит 3000 рублей.
Погоня грозит лишением прав
В случае принятия поправок, при погоне полиции за вашим ТС и отказом остановиться по требованию ДПС, вам будет грозить штраф до 40 тыс. рублей и лишение прав сроком до 3-х лет. Сейчас за игру в догонялки с полицией можно отделаться штрафом в размере 500-800 рублей.
Мойка во дворе, парковка на газоне и выброс мусора
Все это будет грозить штрафами от 1000 до 5000 рублей. Также придется раскошелиться владельцам автохлама, брошенного во дворе. Если у машины, стоящей во дворе без движения, отсутствует хотя бы один элемент кузова, владельцу придется отдать до 3000 рублей, за парковку автохлама.
Детские кресла и пьяное вождение
С 3000 до 5000 рублей вырастет штраф за перевозку детей без детского кресла. Но куда серьезнее будут меры против тех, кто перевозит детей, находясь в состоянии опьянения. Сумма штрафа за такое нарушение должна будет вырасти до 50 тыс. рублей, а срок лишения прав будет достигать 3 лет. За повторное нарушение этого пункта ПДД водителю будет грозить уже реальный срок.
Самоходная техника на проезжей части
Снегоходы и «мотособаки», вероятно, скоро окажутся вне закона на общих дорогах, за поездки по проезжей части владельцев ждут штрафы в размере 1000-2000 рублей. За отсутствие регистрации у снегохода может прилететь штраф еще на 2000 рублей.
Нарушители «рецидивисты» получат по полной
Более трех серьезных нарушений ПДД в новом году могут обернуться штрафом от 10 до 30 тыс. рублей и лишением прав сроком на полтора года, если новые поправки все же вступят в силу.
- 4 297 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 8 230 000 РLand Rover Range Rover Sport 2021 в Москве
- 2 649 000 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 2 650 000 РDodge Ram 2009 в Москве
- 120 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2016 в Москве
- 2 990 000 РMercedes Maybach S-класс 2017 в Москве
- 17 930 000 РMaybach 57 2007 в Москве
- 570 000 РВАЗ (Lada) Largus 2013 в Москве
- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 750 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий