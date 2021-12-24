Новый «Хаммер» ушел к первым клиентам: фото
Пилотный автомобиль первой серии под VIN-номером 001 был выставлен на аукцион еще 27 марта 2021 года и продан за 2,5 млн долларов, а выручка от его продажи был отдана фонду The Tunnel to Towers – организации, созданной в память пожарного Стефана Силлера, пожертвовавшего своей жизнью ради спасения других 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Мощность электро-пикапа достигает 1 000 л.с. При этом автомобиль располагает настраиваемой функцией Watts to freedom, которая позволяет задействовать всю мощь и достигать ускорения до сотни всего за 3 секунды.
В арсенале внедорожника адаптивная пневмоподвеска, дающая возможность увеличивать высоту до 149 мм и, тем самым, повышать проходимость.
Благодаря технологии Super Cruise, водитель может передвигаться сколь угодно долго, убрав руки с рулевого колеса. Функция также дает возможность в автоматическом режиме выбрать оптимальный момент для перестроения в другую полосу движения и совершить маневр с соблюдением необходимых сигнальных протоколов.
Электрический «Хаммер» изготавливается на переоборудованном заводе Factory Zero, в развитие которого было инвестировано 2,2 млрд долларов. На сегодняшний день Factory Zero - основной завод для производства электрических автомобилей всех брендов General Motors.
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